Donots veröffentlichen “Traurige Roboter” 80s-Remix mit Video und gehen auf Tour

Das erste Nummer #1 Album der Donots wird weiterhin gebührend gefeiert: Nach der Tour im Frühjahr, bei der sämtliche Zuschauerrekorde der bald 30-jährigen Bandkarriere gebrochen wurden und dem bisherigen Festivalsommer, geht es im Herbst erneut mit “Heut ist ein guter Tag” auf Tour. Alle Tourdaten finden sich unten. Dazu erschien gestern am 30.06. ein 80s-Remix des Albumsongs “Traurige Roboter” mit einem stimmungsvollen Musikvideo.

DONOTS – “Traurige Roboter” (80s-Remix) Musikvideo:

Sänger Ingo Donots zum untypischen Remix und Musikvideo:

“Wir DONOTS wühlen ja gern in den verschiedensten Inspirationsschubladen und so sind auch auf unserem neuen Album ‘Heut ist ein guter Tag’ diverse Spielarten der Sportgitarre vertreten. Dass wir dabei immer auch große 80s Fans sind, dürfte schwer zu überhören sein, besonders wenn man unsere brandneue Single ‘Traurige Roboter’ auflegt.

Bereits beim Songwriting Prozess mit unserem Produzenten-Duo Kurt Ebelhäuser und Michel Wern ist uns aufgefallen, dass das Lied einen großen NDW Melancholie Vibe hat und durchaus unbewusst mit dem Feeling eines gewissen ‘Major Tom’ liebäugelt. So kam dann auch ganz schnell eins zu anderen, als wir den Song textlich mit diversen Hutziehern vor dem Schaffen von Douglas Adams, besonders mit Marvin, dem berühmtesten traurigen Roboter aller Milchstraßen, garniert haben.

Gefühlsmaximierung ist das Stichwort. Und genau das haben wir jetzt, zum heutigen Release der Single, nochmal mehr in Bild UND Ton auf die Spitze getrieben: Mit einem herzigen Spielzeug-Roboter-Clip von Regisseur Lars Zimmermann und einem stilsicheren 80er Remix des Tracks, in dem sich das externe Produzenten-Duo Christian und Philipp Schönfeld aka Storky Bones vor den klassischen Synthie-Sounds und Flächen des besten Pop-Jahrzehnts verbeugt mit ein paar zusätzlichen Recordings und geschmackvoller Knöpfchendreherei. Das lässt einen unserer absoluten Lieblingssongs des neuen DONOTS Albums nochmal mehr fliegen in Richtung ‘Musikladen Eurotops’ und ‘Formel Eins’. Viel Spaß auf der Mid-80s-Tanzfläche!”

DONOTS – “Heut ist ein guter Tag” Tour 2023

31.10. Jena, Kassablanca (low tickets!)

01.11. CZ – Prag, Rock Café (low tickets!)

02.11. AT – Wien, Arena

03.11. Ulm, Roxy

04.11. CH – Zürich, Dynamo (low tickets!)

29.11. Leipzig, Haus Auensee

30.11. Hannover, Capitol

01.12. Dortmund, FZW (low tickets!)

02.12. Bremen, Pier2

06.12. Bielefeld, Lokschuppen

