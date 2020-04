Dorian Hunter Dämonen-Killer Episode 42 Schuld und Sühne Hörspielkritik

Nach den dramatischen Ereignissen im Hochhaus befinden sich Dorian Hunter und Jeff Parker nun wieder in England. Während Jeff sich in der Villa bei Mrs. Pickford, Phillip und Marucha befindet und auf einen Termin bei den Freimaurern wartet, befindet sich Dorian in seinem alten Haus mit seiner wieder genesenen Frau Lillian.

Doch auch wenn sie als geheilt erklärt wurde, verhält sie sich noch immer nicht ganz normal. Nach dem Essen verabschiedet sich Lillian ins Bett, während Dorian noch einen Besuch von seinem unsterblichen Bruder Jerome Hewitt erhält. Dieser bittet ihn zu einem Gespräch mit Demur Alkahest in den Pub, aber nur unter der Bedingung, dass Dorian Jerome danach erlösen und endlich umbringen wird.



Dorian kann der Versuchung nicht widerstehen und begibt sich direkt zu dem Pub. Plötzlich taucht aber Marucha auf und warnt ihn davor in Kontakt mit Alkahest zu treten. Dorian interessiert diese Warnung aber nicht und verfolgt erneut seine eigenen Ziele und macht erneut nicht, was scheinbar das Beste für ihn ist.



Gleichzeitig befindet sich Bethany Bail, die Leiterin der angeblich nicht mehr existenten Inquisitionsabteilung, bei ihrem früheren Vorgesetzten Stanley Whelan. Dort berichtet sie ihm von der Jagd auf die Schläferagenten der Zamis Familie, nur dass sie die Wahrheit da ein wenig beugt. In ihrer Geschichte sind es keine Diener der Dämonen, sondern Russen, die den Secret Service unterwandert haben. Doch wird er diese Geschichte glauben?



Mit „Schuld und Sühne“ liefern Dennis Ehrhardt und sein Team erneut eine Dorian Hunter Episode ab, die man als mehr als heftige Zwischenfolge sehen sollte. Dabei gibt es in der Geschichte zwei Haupthandlungsfäden, die scheinbar parallel ablaufen. Da wären zum einen Dorians Geschichte, der mit seiner Frau Lillian beschäftigt ist, zum anderen aber auch Bethany Bail, die ihr vergangenes Verhalten rechtfertigt.



Nach den letzten Mehrteilern wurde es nun mal wieder Zeit ein wenig den Fuß vom Gas zu nehmen. So denkt man jedenfalls. Aber nach dem Spoiler am Ende der letzten Episode konnte man eigentlich schon damit rechnen, dass die Jagd nach den Maulwürfen im Secret Service weitergehen wird. Wie man es schon erwarten konnte wird es eine blutige Jagd, vor allem da nun auch Marvin Cohen in die Sache involviert wird. Und Cohen ist ein Mann weniger Worte.



Für die Umsetzung der Geschichte konnten Ehrhardt und sein Team auf die nun schon lange bekannten Sprecher zählen. So kann man erneut Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, Karin Rasenack als Bethany Bail, Frank Gustavus als Marvin Cohen, Kurono als Colin Briggs, Jarrow als Joshua Dexter, Regina Lemnitz als Martha Pickford, Frank Felicetti als Donald Chapman, Tim Kreuer als Pillip, Volker Hanisch als Jeff Parker, Andrea Pani Laura als Marucha, Stefan Krause als Olivaro sowie Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis.



Dazu kommen noch die Stimmen von Hartmut Becker, Jan-David Rönfeldt, Sven Plate, Tobias Lelle, Walter Gontermann, Bodo Wolf, Lotta Doll, Karyn von Ostholt, Bernd Stephan, Manfred Liptow, Laura Ehrich, Julian Greis, Eva Michaelis, Gerhard Garbers, Nicolas König, Jesse Grimm, Wolfgang Wagner sowie Robert Knorr.



Dennis Ehrhardt, Dennis Simcott, Sebastian Breidbach und Andreas Meyer ist es wieder einmal gelungen nach der Geschichte von Ernst Vlcek ein spannendes und vor allen Dingen unglaublich fesselndes Hörspiel zu produzieren. Diese Überlappung der Handlungen und die Zusammenführung am Ende sind einfach unglaublich und eigentlich konnte niemand wirklich mit so einem Ende rechnen. Leider muss man nun knapp ein halbes Jahr warten bis es weitergeht.



Da wir gerade in einer Ausnahmesituation sind, haben es kleine Verlage und Labels wie Zaubermond es wirklich schwierig. Dies hat nun leider auch Konsequenzen für diese Episode des Dorian Hunter Hörspiels. Wenn man bei den großen Anbietern Probleme mit den Lieferzeiten haben sollte, kann man die CD natürlich wie immer direkt über www.zaubermond.de beziehen, oder auch bei pop.de.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten