Dorian Hunter Episode 41.1 Macumba Hörspielkritik

Zurück aus dem Dschungel machen Dorian Hunter, Jeff Parker, Sacheen und Marucha einen Zwischenstopp in Rio der Janeiro. Dort hat Jeff ein Penthouse in einem Luxuswolkenkratzer gekauft. Eigentlich wollen sie jetzt nach dem Abenteuer im Dschungel ein wenig ausspannen und gleichzeitig nach Igor Lipwitz suchen, der den Toten Körper des Herrn der Toten bei sich trägt.

Doch schon als ihr Fahrer sie abholt und ihnen mitteilt, dass das Gebäude nicht bezugsfertig sei, beginnt ihr Plan sich in Luft aufzulösen. Er bietet ihnen zwar direkt an, dass sie in einem Hotel unterkommen können, doch davon will Jeff nichts wissen. Er hat schließlich 2 Millionen Dollar für das Penthouse bezahlt.

Auf der Fahrt versuchen die Freunde ihren Vater ein wenig auszufragen und sich nach dem Herrn der Toten zu erkundigen. Von diesem hat er noch nie etwas gehört, doch Macumba versetzt die Menschen in Rio schon seit vielen Generationen in Angst und Schrecken. Dorian wird hellhörig und will sich am liebsten noch heute auf die Suche nach Macumba machen.

Beim Luxuswolkenkratzer angekommen müssen Jeff, Sacheen, Dorian und Marucha feststellen, dass es sich dabei fast nur noch um eine Ruine handelt. Die Fenster sind alle ausgeschlagen und das Innere ist völlig verwüstet und nicht bewohnbar. Jeff fordert dennoch den Schlüssel zu seinem Penthouse ein, nur um dann im 19. Stock feststellen zu müssen, dass es dort sogar noch schlimmer aussieht.

Während Sacheen versucht ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen und wenigstens die Fäkalien von der Wand zu wischen, gehen Dorian und Marucha in einen exklusiven Club in dem sich die Macumba aufhalten soll. Kaum sind sie dort angekommen versinkt Dorian auch schon in einer Vision, die ihm zeigt, was wirklich hinter Macumba steckt.

Nach einer kurzen Pause und der Zwischenfolge „Das große Tier“, welches Marvin Cohen, Donald Chapman und Lilian Hunter als Hauptpersonen hatte gibt es nun wieder Dorian Hunter Action mit dem Titelgeber des Hörspiels in der Hauptrolle. Dies bedeutet natürlich, dass es wieder ordentlich zur Sache geht.

Wie die vorherigen Episoden auch ist diese Folge wieder unglaublich düster, aber auch sehr verwirrend. Die Handlung wird in mehreren Zeitebenen und auch mit mehreren Hauptfiguren erzählt. Dabei sind einige der Soundeffekte in dem einen Handlungsstrang wirklich erschütternd und beweisen damit erneut, auf was für einem hohen Niveau diese Horrorserie produziert wird.

Für diese Produktion beim Zaubermond Verlag ist erneut wieder Dennis Ehrhardt verantwortlich, der nicht nur die Geschichte von Ernst Vlcek adaptiert hat, sondern auch die Regie und den Schnitt übernommen hat. Dazu kommen noch die Soundeffekte von Alexander Rieß sowie die äußerst atmosphärische Musik von Andreas Meyer, die einem mehr als einmal einen Schauer über den Rücken jagt.

Für die Umsetzung konnte Ehrhardt natürlich wieder auf seine Stammbesetzung bei den Sprechern setzen. So sind Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, Volker Hanisch als Jeff Parker, Frank Gustavus als Marvin Cohen, Stefan Krause als Olivaro und Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis zu hören. Dazu kommen noch die Stimmen von Andrea Pani Laura als Marucha und Kristin Hesse als Sacheen, die nun scheinbar auch zur eher festeren Crew des Hörspiels gehören. In weiteren Rollen kann man dann noch Gerhard Garbers, Sidney Martins, Karyn von Ostholt, Alexandra Lange, Jan Jimmy Martins Pereira, Henry König, Dirk Petrick, Ursula Sieg, Gerrit Schmidt-Foß sowie Peter Kaempfe Hören.

Für mich ist Dorian Hunter eine unglaublich gelungene Hörspielreihe und ich freue mich immer wieder, wenn ich eine neue Episode in der Hand halte. Leider ist die Handlung so verstrickt und verwoben, dass die Geschichte, obwohl wirklich viel passiert, nicht wirklich voran geht. Man bekommt immer nur kleine Häppchen hingeworfen, die zum Ende dann ein großes Gesamtbild ergeben werden. Dennoch sind die einzelnen Geschichten mehr als spannend und ich habe

jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich den Abenteuern von Dorian und seinen Mitstreitern folge. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es in dem zweiten Teil des Abenteuers weitergehen wird.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten