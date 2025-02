Doro – Forever Warriors / Forever United CD Kritik

Am 17. August 2018 ist via Nuclear Blast das neue Album Forever Warriors / Forever United von Doro erschienen. Es ist ein Doppelalbum geworden, eines, das auch die Ambivalenz der Szene aufzeigt: Balladen und harte Stücke, Gefühle und der Zusammenhalt. Als unangefochtene Metalqueen bringt sie damit ein Statement und das Ganze auch auf den Punkt. Die Band bestand für die Platte aus den folgenden Mitgliedern: Doro Pesch | Vocals, Luca Princiotta | Guitars, Bas Maas | Guitars, Nick Douglas | Bass und Johnny Dee | Drums.

© Doro – Forever Warriors – Forever United

Außerdem ist es Doros 20. Album und kommt pünktlich zum 35. Bühnenjubiläum. Dafür gibt es einige Dosen gehörigen Respekt und Bewunderung. Mit Forever Warriors / Forever United liefert die Sängerin auch noch ordentlich ab. Es genau das, was man erwartet und hören möchte von Doro Pesch. Es gibt, auch wenn es wie nachreden der Info klingt, tatsächlich keinen schlechten Song auf dem Album. Im ernst. Das geht alles durchaus klar und ist mehr als ordentlich.

All For Metal ist eine Metal-Hymne mit illustren Gästen wie Mille von Kreator, Chuck billy Sabaton und Warrel Dane. Desweiteren sind auf dem Longplayer noch Doug Aldrich (Whitesnake, Dio, Dead Daisies) und der ehemalige Warlock-Gitarrist Tommy Bolan, der auch auf Triumph And agony aus dem Jahre 1987 zu hören ist, dabei. Mit If I Can‘t Have You, No One Will gibt es ein Duett mit Amon Amarth-Sänger Johan Hegg.

Insgesamt ein erstaunlich gutes Doppelalbum mit einigen Aspekten, die ausreichend abwechslungsreich sind damit man einige Durchläufe ungestört das neue Werk hören kann. Gelungene Sache. Auch die Widmung an Lemmy.