Dropkick Murphys veröffentlichen Video zu “Good As Gold”

Aus ihrem aktuellen Studioalbum “Turn Up That Dial” veröffentlichen Dropkick Murphys ein Video zum Song “Good As Gold”. Dieses befindet sich am Ende der News. Der neue Longplayer der 1996 in Boston gegründeten Band ist das zehnte und erschien über dem bandeigenen Label Born & Bred Records.

Aufgrund der COVID-19-Restriktionen wurde die Tour auf das Jahr 2023 verschoben. Als Support waren The Interrupters vorgesehen. Jetzt ist die Besetzung als Unterstützung unklar.

Hier die neuen Termine:

DROPKICK MURPHYS – TOUR UP THAT DIAL 2023

02.02.2023 | München | Zenith (ursprünglich 06.02.2022)

03.02.2023 | München | Zenith (ursprünglich 07.02.2022)

18.02.2023 | Mannheim | Maimarkthalle (ursprünglich 21.01.2022)

Good As Gold-Video: