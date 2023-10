Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen von Torsten Sträter Buchkritik

Mit “Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen” von Torsten Sträter ist am 27. Oktober 2022, also, vor fast einem Jahr, das neueste Buch von dem Herrn mit der Mütze erschienen. Mittlerweile schon einige Jahre auf den Bühnen unterwegs unterhält er immer noch die Leute. Bei diversen TV-Shows, vor allem seiner eigenen “Sträter”, aber auch auf Bühnen vor Hunderten Leuten.

Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen von Torsten Sträter (© Ullstein)

Als ich Torsten Sträter vor 6-7 Jahren, oder ein wenig länger her, das erste Mal live gesehen habe (in Unna in der Stadthalle), habe ich die ganze Zeit durchgelacht. Das ist (leider) nicht immer so und tat gut.

Mit “Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen” gibt es neue, alte Texte von dem Komiker. Neu, weil ich sie nicht kannte und alt, weil einige als kam hier, kam dort (et cetera) schon mal vor gekennzeichnet sind. Fairerweise muss man sagen. Allerdings. Die Leserschaft kann die Texte jetzt immer wieder lesen. Es muss nicht bei einem einmaligen (Live-)Erlebnis bleiben. Gut, man hat die Stimme nicht von Torsten Sträter, außer man ist Torsten Sträter, dann schon. Aber Spaß macht es dennoch und witzig ist es auch.

Auf rund 288 Seiten werden die Bauchmuskeln strapaziert. Durchgehend. Aua. Aber es ist schön. Und nicht nur für Fans von Torsten Sträter. Gönnt euch. Und, wie die Jugend heute anscheinend sagt: Für nen Zwambo biste dabei.

Verlags-Website

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon