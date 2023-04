Dubinski auf Deutschland-Tour

Die schottische Indie-Rock-Band Dubinski kommt mit ihrem Debütalbum auf ihre erste Deutschland-Tour. Die Kick-Off-Show in Berlin ist gelaufen und jetzt geht es in den verschiedenen Clubs weiter. In ihrer Heimat spielen sie schon in größeren Venues. Die Gruppe kommt aus den schottischen Highlands, genauer gesagt der Herkunftsregion des berühmten Glenvliet Whiskeys. Die vier Brüder Eugene, Donal, Eoin und Fergus Gaine haben sich dort zusammengefunden. Unter dem Mädchennamen ihrer Mutter produzieren DUBINSKI auf ihrem gleichnamigen Debütalbum eine energetischen Mischung aus kraftvollem Indie-Rock, melodischem Pop und zeitweise düsteren Electroeinflüssen.

„Manchmal frage ich mich, was zum Teufel wir machen würden, wenn wir keine Band hätten“, sinniert Eoin. „Das ist die Nabelschnur, die uns alle zusammenhält.“

Tour Dates:

11.04. Berlin – Privatclub

12.04. Stuttgart – Kiste

13.04. Mainz – Cavlau

14.04. Düsseldorf – The Tube

15.04. Hamburg – Astra Stube

© Dubinski Deutschland Tour 2023