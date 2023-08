Duran Duran kündigen neues Album “Danse Macabre” an

Pünktlich zu Halloween soll das neue Studioalbum “Danse Macabre” von Duran Duran erscheinen. Neben brandneuen Songs sind auch DURAN DURAN-Cover von Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones, Siouxsie And The Banshees & anderen darauf enthalten. Als Special Guests sind Nile Rodgers, Victoria De Angelis (Måneskin), Mr. Hudson, Andy Taylor und Warren Cuccurullo dabei. Erscheinen wird der Longplayer am 27. Oktober via Tape Modern/ BMG. Es ist das 16. Studioalbum.

Auf 13 Tracks erweckt die Band funkelnde Melodien der Dunkelheit, indem sie ganz neue Songs, thematische Coverversionen und neu interpretierte Versionen ihrer eigenen “gruseligen” Klassiker zusammenstellen. Der Titeltrack „Danse Macabre“ wurde heute als erster von drei brandneuen Songs veröffentlicht. Produziert von Mr. Hudson. Unter der Leitung von Creative Director Linc Gasking zeigt das noch kommende Video zu „Danse Macabre” eine Reihe noch nie dagewesener KI-gesteuerter Prozesse. Der Track kann hier gehört werden.

Nick Rhodes (Keyboards) sagt über „Danse Macabre“: „Der Song zelebriert die Freude und den Wahnsinn von Halloween. Er ist der Titelsong unseres kommenden Albums, das eine ungewöhnliche Mischung aus Coverversionen, überarbeiteten DURAN DURAN-Songs und einigen neuen Kompositionen enthält. Die Idee dazu entstand bei einer Show, die wir am 31. Oktober 2022 in Las Vegas spielten. Wir hatten beschlossen, den Moment zu nutzen, um ein einzigartiges, besonderes Ereignis zu schaffen… die Versuchung, prächtige Gothic-Visuals zu einem dunklen Soundtrack aus Horror und Humor zu verwenden, war einfach unwiderstehlich. Dieser Abend inspirierte uns dazu, weiter zu forschen und ein Album mit Halloween als Hauptthema zu machen. Die Platte hat sich in einem rein organischen Prozess entwickelt und ist nicht nur schneller entstanden als alles andere seit unserem Debütalbum, sondern hat auch zu etwas geführt, das keiner von uns je hätte vorhersagen können. Emotionen, Stimmungen, Stil und Haltung waren schon immer das Herzstück der DNA von DURAN DURAN, wir suchen das Licht in der Dunkelheit und die Dunkelheit im Licht, und ich habe das Gefühl, dass wir es irgendwie geschafft haben, die Essenz von all dem in diesem Projekt einzufangen.”

Simon Le Bon führt aus: „Es geht um eine verrückte Halloween-Party. Es soll Spaß machen!” und John Taylor sagt: „Nach all diesen Jahren bietet „Danse Macabre“ einen interessanten Einblick in die Persönlichkeit der Band. Die Musik hat es wirklich in sich.” Roger Taylor fügt hinzu: „Ich hoffe, ihr nehmt uns mit auf eine Reise durch die dunkleren Seiten unserer Inspiration bis hin ins Jahr 2023, wo wir jetzt stehen.”, fügt Roger hinzu. „Dann werdet Ihr ein tieferes Verständnis für DURAN DURAN bekommen.“

Außerdem cover Duran Duran Billie Eilishs „Bury A Friend”, Talking Heads’ „Psycho Killer” (feat. Victoria De Angelis von Måneskin), The Rolling Stones’ „Paint It Black”, das von Rick James inspirierte „Super Lonely Freak”, Siouxsie and the Banshees’ „Spellbound”, Cerrones „Supernature” und The Specials’ „Ghost Town”.

© Duran Duran – Danse Macabre (Artwork)

DANSE MACABRE Tracklisting

Nightboat

Black Moonlight

Love Voudou

Bury A Friend

Supernature

Danse Macabre

Secret Oktober 31st

Ghost Town

Paint It Black

Super Lonely Freak

Spellbound

Psycho Killer (feat. Victoria De Angelis)

Confession in the Afterlife

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon