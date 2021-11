Dymytry veröffentlichen Song aus Album “Revolt”

Dymytry haben weit mehr als 1000 Konzerte in ihrem Heimatland gespielt, bislang fünf Studioalben veröffentlicht und für ihr aktuelles Album “Revolt” eine Platinauszeichnung kassiert. Tja, und dennoch erscheint besagtes Album erst noch. Wie kann das gehen? Urspürnglich ist es von Sänger Protheus in Tschechisch gesungen. Es wird nun aber mit einem zusätzlichen Sänger in englischer Sprache erscheinen. Es ist das erste englischsprachige Werk der Band Dymytry.

Dymytry (© [ Foto: Liss Eulenherz ])

„Vor vier Jahren kam uns die Idee, mit unserer Musik auch außerhalb der Tschechischen Republik zu expandieren. Vermutlich wollten wir aus unserer Komfortzone heraus und etwas Neues ausprobieren. Und nachdem wir einige unserer Songs ins Englische übersetzt hatten, suchten wir uns Möglichkeiten, einige Shows zu spielen”, erklärt Bassist Artur „R2R“ Mikhaylov. Nach einer gemeinsamen Single mit der deutschen Formation Hämatom im September 2018, gingen beide Bands im Oktober 2018 gemeinsam auf Tournee, es waren die ersten Dymytry-Shows außerhalb ihrer Heimat. Mikhaylov: „Die Tour war für uns eine tolle Bestätigung, dass es auch außerhalb unseres Landes und in englischer Sprache funktionieren würde.” So erklärt sich also die Sprachwahl.

Die erste internationale Fassung von Revolt ist zugleich das Debüt von Sänger Alen „A.L.“ Ljubic. In Tschechien werden Dymytry weiterhin mit Protheus, auf dem internationalen Markt hingegen mit Alen arbeiten. Mikhaylov: „Wir sind sehr glücklich, wie Alen auf ‚Revolt‘ gesungen hat. Er besitzt eine großartige und vielseitige Stimme, eine enorme Bandbreite und unglaublich viel Energie, mit der er den Songs eine neue Dimension und Stärke gibt. Außerdem identifiziert er sich total mit der Band, daher sind wir froh, ihn an Bord zu haben. Protheus ist ebenfalls ein toller Frontmann mit einer charismatischen Stimme und einem riesigen Talent für Texte mit tieferem oder hintergründigem Sinn. Zudem bekommt er jedes Publikum in den Griff.”

© Dymytry – Revolt (AFM Records)

Album Tracklist:

01 – Revolt

02 – Stronger

03 – 300 (Feat. Joakim Lindbäck Eriksson – Brothers Of Metal)

04 – Never Gonna Die

05 – Rise And Shine

06 – Awaking The Monster

07 – Until The World Knows Why

08 – Touchdown

09 – Tick Tock

10 – Hope

11 – Somebody’s Watching Me (Feat. Victor Smolski / ex-Rage, Almanac)

12 – Chernobyl 2.0

Revolt Album Line-Up:

Alen “A.L. ” Ljubic (Gesang)

Jiri “DYMO ” Urban (Gitarre)

Jan “GORGY ” Gorgel (Gitarre)

Artur “R2R ” Mikhaylov (Bass)

Milos “MILDOR” Meier (Drums)