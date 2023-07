Eiter – Gewalt CD Kritik

Die Platte mit dem direkten Titel “Gewalt” von der Münsteraner Kombo Eiter ist am 30. Juni 2023 beim Label Deathinteresse Records erschienen. Grind bei dem “König Chaos […] kaum zu ertragenden Nihilismus, dreckigen Humor und fiesen Krach in einen Topf geschmissen.” Weiter heißt es zur Bandgründung: “2012 saß man noch an der Theke, aber 2013 hat man doch noch den Weg in den engen, ranzigen Proberaum gefunden. 2014 fing man damit an, den Menschen bei einigen Konzerten die Dauerwelle in den Nacken zu föhnen.”

© Eiter – Gewalt Cover

2019 wurde dann aus einer Laune heraus ein “Weihnachtsalbum” für die besinnlichen Tage kreiert, das in digitaler Form bei Bandcamp veröffentlicht worden ist. 2020 wurden dann die Arbeiten zur neuen EP mit dem Titel “GEWALT” in Angriff genommen. Da überall Corona herrschte, waren Proben unmöglich. Daher hat sich die Band “dazu entschieden, dass das Songwriting unter den Gitarristen aufgeteilt wird. Dabei sind 13 bockstarke Tracks rausgekommen. Die Drums wurden dann 2021 erneut bei Jojo Brunn bei GO-RECORDING eingezimmert. Gitarren und Gesang wurden bei Matthes aufgenommen. Den Bass nahm Tom selbst Zuhause auf. Mix & Mastering wurden vom Kohlekeller übernommen, der nen ordentlich asozialen Sound geschustert hat.”

Anfang 2023 wurde das Cover-Artwork finalisiert und neue Bandfotos wurden durch Janosch Rathmer aufgenommen.

“Geschlechtsverkehrt” ist das längste Stück auf diesem Album, wie es sich eben für Grindcore gehört. Atmosphärisch aber melodisch beginnt der Song und weist im Mittelteil eine angenehme Melodie zur Auflockerung auf. “Pfarrernoia” ist ein erneutes, interessantes Wortspiel. Mir gefällt die Platte sehr gut, auch wenn ich mit diesem Release zum ersten Mal von der Münsteraner Band Eiter gehört habe. Der Albumtitel macht dem Sound alle Ehre.

Die Band:

Kotze: Striego

Axt: Flo

Säge: Matthes

Beil: Tom

Kessel: Leo

Alle Bandmitglieder verfügen über langjährige Banderfahrungen in Bands wie Long Distance Calling, Fugu, Perish, Malcolm Rivers, Healer, Inhale The Gray, Fresse, Dead Head Down, Meatballz, Misery Speaks, Larvae, Metamorph, Willschrey und einige mehr.