Eiter kündigen EP “Gewalt” an und Video-Single “Kiefermief” online

Die Münsteraner von Eiter kündigen mit “Gewalt” eine EP an und veröffentlichten kürzlich die Video-Single “Kiefermief”, die hier bei uns online zu sehen und hören ist. Die EP wird am 30. Juni 2023 erscheinen.

Hier könnt ihr „GEWALT“ vorbestellen: https://eiter666.bandcamp.com/music

Das Video zu „Kiefermief“ gibt es hier:

Und hier der Song als Stream.

Die Band dazu:

“We are back – we proudly present our new single “Kiefermief” taken from our upcoming album “Gewalt”. “Gewalt” will be released on june 30th via deathinteresse records.

The first single is a glimpse of what this album is about: Brutality, groove and splatter: Beauty in brutality.

You can preorder the album now.”

© Eiter – Gewalt Cover