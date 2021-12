Electric Enemy veröffentlichen neue Single “Therapy”

Das Londoner Trio Electric Enemy veröffentlichte kürzlich ihre neue Single “Therapy”. Das Video dazu gibt es weiter unten zu sehen. Beim Track handelt es sich um eine Echtzeit-Erfahrung einer Therapie-Sitzung inmitten eines psychotischen Zusammenbruchs.

Sänger und Haupt-Songwriter Jim kommentiert:

„‚Therapy‘ wurde Ende August geschrieben. Ich hatte mich kürzlich an meinen eigenen psychotischen Zusammenbruch erinnert, als ich 16 war und mich an die folgenden zwei Jahre meines Lebens nicht mehr erinnern konnte. Als Songwriter kann es ziemlich beängstigend sein, seine dunkelsten Gedanken preiszugeben. Wir versuchen oft, unseren Liedern eine Art von Hoffnung einzuhauchen, aber zurückblickend gab es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben nur Dunkelheit. Es war jedoch einfach, sich an die Gefühle zu erinnern, und ich entschied mich dafür, alles offenzulegen, und beschloss sogar, die Figur Little Jimmy zu nennen.

Electric Enemy (© Foto Credit: Lisa Muscat)

Musikalisch gesehen hat es sehr viel Spaß gemacht, diesen Song zu erschaffen! Es ist das erste Mal, dass ich die Produktion eines unserer eigenen Songs allein begonnen habe, wobei Orlando (Gitarre) und Tom (Schlagzeug) ihre Parts aus der Ferne aufgenommen haben. Wir hatten uns vorgenommen, etwas zu kreieren, das so rau und thrashig ist, dass es sogar uns dazu bringt, einen Schritt zurückzutreten! Nachdem wir unsere Aufnahmen und die zusätzlichen Synthesizer und Effekte fertiggestellt hatten, schickten wir sie an unseren fantastischen Produzenten Sam Miller, der unseren explosiven Track in einen atomaren Sound verwandelte!”

Weiter heißt es in der Info: “Der Song ist nicht als Soundtrack für einen Amoklauf gedacht, sondern als eine extrem verletzliche Darstellung dessen, was es heißt, einen psychotischen Zusammenbruch zu haben. Und die explosive Energie, die in einer solchen persönlichen Krise freigesetzt wird, birgt eine Zweideutigkeit mit einem hohen Maß an Spannung: Der Zusammenbruch kann auch als Durchbruch gesehen werden – in manchen Fällen. Und manchmal ist es im Moment des Erlebens schwer zu sagen, auf welcher Seite der Klinge man gerade surft.”

Mit „Therapy“ ist nach „Save Me (I’m Not Crazy)” und „All Of The Best” die dritte Single aus einer Reihe von Titeln, die Anfang 2022 in Form einer EP erscheinen werde, erschienen. Außerdem arbeitet die Band bereits an ihrem Debütalbum.