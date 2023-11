Emil Bulls mit neuer Single “Whirlwind Of Doom”

Emil Bulls haben mit “Whirlwind Of Doom” eine neue Single samt Video veröffentlicht. Im Dezember geht die Band auf “Love Will Fix It”-Tour. Der Track ist als Single via Arising Empire erhältlich.

Die Band kommentiert: „Nimm dein glückliches und behütetes Leben nie als selbstverständlich hin. Du weißt nie, was das Schicksal für dich auf Lager hat. Ein Wirbelsturm des Verderbens kommt auf dich zu und du hast keine Ahnung.“

© Emil Bulls – Whirlwind Of Doom (Single-Cover)

Schaut und hört Euch „Whirlwind Of Doom“ ab sofort über den folgenden Link an:

https://arisingempire.com/whirlwindofdoom

Die Band wird außerdem Anfang Dezember auf ihre große ‚Love Will Fix It‘ Tour aufbrechen. Die Daten lesen sich wie folgt:

EMIL BULLS

‚Love Will Fix It‘ Tour 2023/34

02.12.23 DE-Essen, Turock

03.12.23 DE-Aschaffenburg, Colos-Saal

15.12.23 DE-München, Xmas Bash (Low Tickets!)

16.12.23 DE-München, Xmas Bash (Ausverkauft!)

11.01.24 CZ-Prag, Storm

12.01.24 DE-Hannover, Capitol

13.01.24 DE-Leipzig, Täubchenthal

19.01.24 CH-Aarau, Kiff

20.01.24 AT-Wien, Szene

21.01.24 HU-Budapest, Barba Negra

25.01.24 DE-Wiesbaden, Schlachthof

26.01.24 DE-Nürnberg, Löwensaal

27.01.24 DE-Ulm, Roxy

01.02.24 DE-Münster, Skaters Palace

02.02.24 DE-Hamburg, Große Freiheit 36

03.02.24 DE-Berlin, Columbia Theater

04.02.24 NL-Tilburg, Hall Of Fame

22.02.24 DE-Köln, Live Music Hall

23.02.24 DE-Karlsruhe, Substage

24.02.24 DE-Kaiserslautern, Kammgarn

