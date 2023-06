Empire State Bastard veröffentlichen Debütalbum “Rivers Of Heresy”, neue Single “Stutter” draußen

Empire State Bastard veröffentlichen ihr Debütalbum “Rivers Of Heresy” am 1. September 2023. Die neue Single “Stutter” ist draußen und könnt ihr euch weiter anhören. Bei der Band handelt es sich um das neue Baby von Biffy Clyros Simon Neil und Mike Vennart zusammen mit Dave Lombardo. Die Gruppee spielt live beim Wacken Open Air Anfang August.

Empire State Bastard – Stutter [Visualiser]

Mike schildert seine Herangehensweise wie folgt: „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die fucking giftigste, niederträchtigste Musik zu machen, die ich nur machen konnte, einfach ungekürzten Hass in musikalischer Form.“.

Dem durfte natürlich auch Simon in nichts nachstehen: „Auf textlicher Ebene ist es misanthropischer und nihilistischer als alles, was ich bisher geschrieben habe.”

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird das Album in den folgenden Limited-Edition-Formaten erscheinen: CD mit exklusivem 24-seitigen Fanzine; giftgrünes Vinyl und rot-schwarz marmoriertes Vinyl; Kassette. Das Deluxe-Vinyl-Paket enthält zusätzlich zu den beiden Album-Vinylvarianten eine 7″-Single mit „Harvest“ und eine B-Seite, die nicht auf dem Album zu finden ist. Pre-Order

© Empire State Bastard – „Rivers of Heresy“ Artwork von Daniel P Carter

Rivers of Heresy

Harvest

Blusher

Moi?

Tired, Aye?

Sons and Daughters

Stutter

Palms of Hands

Dusty

Sold!

The Looming

Empire State Bastard werden diesen Sommer auf ausgewählten internationalen Festivals spielen, darunter hierzulande beim Wacken Open Air. Hier sind die Termine in der Übersicht:

JUNI

09.06.2023 – (UK) Download Festival

15.06.2023 – (UK) Leeds Brudenell Social Club

16.06.2023 – (UK) Cambridge Mash

18.06.2023 – (FR) Hellfest

21.-25.06.2023 – (UK) Glastonbury, Earache Takeover

JULI

07.07.2023 – (UK) 2000trees Festival

21.07.2023 – (NO) Malakoff Rockfestival

AUGUST

02.-05.08.2023 – (DE) Wacken Open Air

17.08.2023 – (UK) ArcTanGent

SEPTEMBER

15.-17.09.2023 – (USA) Riot Fest