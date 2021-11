End Reign: Mitglieder aus All Out War, Misery Index und Bloodlet dabei

Ein Quartett aus Hardcore- und Metal-Veteranen hat sich zusammengefunden und eine neue Band namens End Reign gegründet. Sie besteht aus Mike Score (All Out War), Domenic Romeo (Integrity), Art Legere (Bloodlet) und Adam Jarvis (Misery Index, Pig Destroyer). Die Gruppe arbeitet zur Zeit an ihrer neuen LP mit Len Carmichael in den Landmine Studios in New Jersey. Das Debütalbum soll 2022 erscheinen. Weitere Informationen dazu noch nicht dazu bekannt. Ob das Wrk über ein Label erscheint oder selbst veröffentlicht wird, wird sich ebenfalls noch zeigen müssen.