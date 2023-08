Engst mit neuer Single “Umtausch ausgeschlossen”

Die nach Matthias Engst benannte Gruppe hat mit ihrer neuen Single “Umtausch ausgeschlossen” einen Song aus dem kommenden Studioalbum “Irgendwas ist immer” veröffentlicht.

Matthias Engst sagt dazu: „Wir können musikalisch schon sehr aufgeräumt und poppig klingen. Wenn man uns, also unsere Fressen, noch nicht live gesehen hat, denken viele: ‚Joah, das ist so eine nette Deutschrock-Punkband.‘ Dann machste mal ne Klavierballade und die Leute sagen: ‚Guck an, der Sänger kann auch singen.“ Kann er wirklich. „Und wenn sie uns dann live sehen, wie wir abgehen auf der Bühne und wie zugehackt ich bin in Sachen Tattoos, denken sie: ‚Woah, das is‘ wild.‘“ Eines dieser Tattoos ist ein Schriftzug mit den Worten „Punkrock saved my Life“.

© Engst – Irgendwas Ist Immer (Artwork)

Matthias erzählt: „Das ist einfach zu 100 Prozent wahr. Der Punk hat mir irgendwann gegeben, was ich immer gesucht habe. Ich habe gemerkt: Geil! Ich muss gar nicht dazugehören, um gesehen zu werden. Ich werde viel mehr gesehen, wenn ich nicht dazu gehöre. Wenn ich ein Paradiesvogel bin. Und das war für mich jetzt mit der Platte besonders wichtig: Ein Album zu schreiben, das sehr authentisch ist. Mit wenig Schnickschnack. Das war nicht gleich zur Freude der Plattenfirma. Weil die letzte Platte Top 20 war, und man ja da auch hätte andocken können. Ja, wir lieben die Platte auch, aber die Lebensumstände haben sich seitdem halt verändert, und die Essenz ist für mich jetzt dieses authentisch und echt sein.“

ENGST Live 2023

Support: Bluthund

09.11. AT-Wien, Chelsea

10.11. DE-München, Backstage

11.11. DE-Stuttgart, Im Wizeman

12.11.CH-Zürich, Exil

17.11. DE-Hannover, Musikzentrum

18.11. DE-Düsseldorf, Zakk

19.11. DE-Hamburg, Gruenspan

23.11. DE-Frankfurt, Das Bett

24.11. DE-Leipzig, Täubchenthal

25.11. DE-Berlin, Columbia Theater

Festivals:

25.08. Bullenhitze Open-Air

08.09. Haste Open Air

ENGST sind Matthias Engst | Gesang, Ramin Tehrani | Gitarre, Chris Wendel | Bass und Yuri Cernovolov | Schlagzeug