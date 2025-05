Enter Shikari – A Kiss For The Whole World CD Kritik

„A Kiss for the Whole World“ ist das siebte Studioalbum der englischen Band Enter Shikari, das am 21. April 2023 über SO Recordings veröffentlicht wurde. Dem Album ging die Lead-Single „(Pls) Set Me on Fire“ voraus. Der Longplayer wurde Enter Shikaris erstes Nummer-eins-Album.

© Enter Shikari – A Kiss For The Whole World

Nach „A Kiss For The Whole World x“ ist die Lead-Single der nächste Track und bringt eine Menge Power mit und facht den Bewegungsdrang an. Übertroffen wird das nur noch von den Stücken „It Hurts“, „Dead Wood“ und „Bloodshot“. Hier ist der Wunsch der Band, ein Album voller Banger schreiben zu wollen, auf jeden Fall aufgegangen. Ansonsten ist das natürlich Geschmackssache und bezog sich, seitens der Band, sicherlich auf ihr eigenes Empfinden. Natürlich auch, ob jeder aus der Gruppe damit zufrieden ist. Für mich wurde eben bei diesen drei Stücken vieles bis alles richtig gemacht.

Die anderen Tracks der Briten sind allerdings ebenfalls nicht zu verachten und können mich abholen. Mal mehr, mal weniger stark. Je nach meinem Befinden und dem, was ich brauche an Musik, Emotionalität et cetera. Die Texte sind hier weiterhin persönlich, aber auch kritisch auf diversen Ebenen. Besagtes „It Hurts“ möchte mit den Lyrics das Begehen von Fehlern als etwas Schlechtes reframen in etwas Gutes. Daraus entstehen schließlich Schlüsse und Erfahrungen.

„Bloodshot“ hinterfragt – erneut – die (a)sozialen Medien und ihre Funktion. Sind sie nur dazu da uns alle wütend zu machen, gegeneinander aufzubringen. Denn das gelingt dieser Medienart erstaunlich gut und mit viel Leichtigkeit. Das Gegensteuern von einigen wenigen fällt dann wenig bis gar nicht ins Gewicht.

Es wundert mich nach etlichen Durchgängen des Albums nicht, dass es auf dem ersten Platz der Album-Charts in UK gelandet ist. Es beinhaltet einige wirklich starke Songs und auch der Rest ist nicht wirklich schlecht. Im Gegenteil, sondern immer noch im guten Rahmen. Enter Shikari sorgen auch hier für viel Abwechslung.