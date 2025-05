Enter Shikari kündigen Livealbum „Live At Wembley“ an

Enter Shikari haben das neueste Release ihrer „Bootleg Series“ angekündigt – Bootleg #13, das Album „Live At Wembley“ inklusive des zugehörigen Konzertfilms. Beides wird am 11. Juli 2025 via SO Recordings/Ambush Reality erscheinen.

Aufgenommen in der Wembley Arena bei der letzten Show von Enter Shikaris UK Arena Tour 2024 zeigt „Live At Wembley“ die bisher größte Headline-Performance der Band. Der Auftritt krönte den Touring-Cycle zum ersten #1-Album der Briten, „A Kiss For The Whole World“.

In 20 Songs führen Enter Shikari durch ihre sieben Studioalben umfassende Karriere. Gastauftritte von Jason Aalon Butler (Fever 333 / LetLive) und Eurovision-Star Sam Ryder sowie spezielle Live-Remixe gibt es obenauf.

Sänger und Produzent Rou Reynolds kommentierte:

„Unsere Wembley-Show im letzten Jahr war eine meiner Lieblingsshows seit Shikaris Bestehen. Ich bin so froh, dass wir sie festgehalten haben und diesen besonderen Abend nun noch einmal erleben können.

Wir haben viel Zeit, Energie und Geld in die Produktion gesteckt und unseren Fans die Show geboten, die sie verdient haben. Trotz einiger technischer Probleme (wie dem kompletten Verlust einiger Kameraaufnahmen!) hoffen wir, dass der Film widerspiegelt, was für eine unglaubliche Nacht es war. Die Drohnenaufnahmen vermitteln den Zuschauern eine Perspektive, die man selten sieht, und wir finden, dass unser alter Freund Oleg Rooz beim Schnitt das Ganze deutlich über ein „einfaches Live-Video“ hinaushebt.

Dave Wilkie hat sich beim Ton selbst übertroffen. Er hat die Spannung und Energie in dieser Arena eingefangen, was in so einem riesigen Raum nicht einfach ist. Er hat den Ton für uns gemacht, als wir damals im Milton Keynes Pitz spielten, und hat im Laufe der Jahre einige unserer Live-Alben der Bootleg Series aufgenommen und gemischt. Es war großartig, ihn wieder an Bord zu haben.“

© Enter Shikari – Live At Wembley – Album Artwork

Enter Shikari – Live at Wembley – Tracklisting

System / Meltdown Live Outside Giant Pacific Octopus (I Don’t Know You Anymore) Anaesthetist (+ Reso Remix Outro) Torn Apart Jailbreak Bloodshot Sssnakepit Goldfish ~ / The Jester Losing My Grip (feat. Jason Aalon Butler) the pressure’s on Juggernauts Gap In The Fence The Sights Enter Shikari / Mothership / Solidarity It Hurts satellites* * (feat. Sam Ryder) { The Dreamer’s Hotel } Sorry, You’re Not A Winner A Kiss For The Whole World x

Enter Shikari – GSA Tourdates 2025

17.-20.06.2025 – (DE) Nordholz, Deichbrand Festival

18.06.2025 – (DE) Köln, Südbrücke

06-10.08.2025 – (DE) Eschwege, Open Flair Festival

07.-09.08.2025 – (DE) Saarbrücken, Rocco Del Schlacko

07.-10.08.2025 – (DE) Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

01.11.2025 – (AT) Wien, Simm City