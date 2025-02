Enter Shikari kündigen Open Air Show in Köln an

Die britische Band Enter Shikari haben ihre bisher größte deutsche Headliner-Show angekündigt. Die Gruppe gibt einen exklusiven Auftritt am Freitag, 18. Juli 2025, im Südbrücke Open Air in Köln bekannt. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 28. Februar um 11 Uhr unter www.entershikari.com, Fanclub-Vorverkaufstickets sind bereits ab Mittwoch, 26. Februar um 11 Uhr erhältlich.

La Dispute aus Michigan und die Münchner Blackout Problems sind als Support mit dabei.

Rou Reynolds sagt über die kommende Show: „Ich freue mich wirklich darauf, wieder in Köln zu sein. Jeder Vorwand ist gut, um unsere Freunde und Unterstützer in Deutschland zu besuchen! Ich freue mich auch darauf, unsere Freunde von Blackout Problems zu sehen, die die Show eröffnen, und wir haben auch La Dispute dabei, die ich endlich zum ersten Mal live sehen kann! Im Freien zu spielen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Leben, also wird es sich wirklich sehr besonders anfühlen, unter den Sternen am Flussufer aufzutreten.“

Derzeit arbeitet die Band an neuer Musik – das erste Album seit „A Kiss For The Whole World“ aus 2023. Abgesehen von neuer Musik gibt die Band auch dem Film ihrer Show in der Wembley Arena von 2024 den letzten Schliff, der derzeit in Kiew von ihrem langjährigen Collaborator und Freund Oleg Rooz geschnitten wird.

© Enter Shikari Südbrücke Köln Open Air 2025