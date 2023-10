Erstes Anime Festival Kassel mit vielen Gästen

Das erste Anime Festival Kassel findet vom 27. bis 29. Oktober 2023 statt und dort werden einige Gäste zugegen sein. Darunter NANO und die Anime-Zeichnerin Fukui Tomoko. Das Connichi-Event ist aus dem historischen Kongresspalais ausgezogen und nach Wiesbaden umgezogen. In dieser Location wird daher dieses Jahr das erste Anime Festival Kassel stattfinden.

Die Anime-Zeichner und Professorin Fukui Tomoko ist für ihre Arbeit für unter anderem Yu-Gi-Oh!, Digimon, Detektiv Conan, Panty & Stocking with Garterbelt und Fist of the North Star bekannt. Die macht am Samstag ein Live-Zeichnen-Panel und ein Animations-Workshop am Sonntag, jeweils mit anschließender Signierstunde.

Am Freitag geht es nach der Eröffnungsfeier abends mit einem Konzert von Little Lilith weiter. Die Eröffnung ist um 18:30 Uhr, das Konzert um 19 Uhr. Dieses Konzert findet nur am Freitag statt dafür aber mit einem Meet & Greet für das ein extra Ticket erforderlich ist. Das Konzert ist mit dem Anime Festival Kassel Ticket erlebbar.

Weitere Informationen, noch mehr Konzert-Informationen für andere Künstler sowie speziellen Events könnt ihr der Festival-Website entnehmen.

