Extreme veröffentlichen zwei neue Singles “Banshee” und “#Rebel” samt Videos

Die Multi-Platin Hardrock-Band Extreme veröffentlichte kürzlich direkt zwei neue Singles namens “Banshee” und “#Rebel”. Diese kommen mitsamt Videos und stammen aus ihrem neuen Album “Six”, das am 09. JUni 2023 erscheinen wird. Außerdem kündigt die Gruppe eine weltweite Headliner -Tour unter dem Motto “Thicker Than Blood” in Nordamerika, Japan & Australien an.

Die aktuelle Single “Rise” ist erfolgreich und hat bei den Aufrufen zum Video bisher über zwei Millionen Views. Der Track stammt aus ihrem brandneuen Album “Six”, das am 9. Juni bei earMUSIC veröffentlicht wird. Die Band um Gary Cherone (Gesang), Nuno Bettencourt (Gitarre), Pat Badger (Bass) und Kevin Figueiredo (Schlagzeug) veröffentlichte kürzlich gleich zwei brandneue Singles samt Musikvideos: “Banshee” und “#Rebel”.

© Extreme – Six Album Artwork

Das Video zu “Banshee” und das Video zu “#Rebel” findet ihr weiter unten.

Extreme – “Banshee” (Official Music Video)

“Wir fordern alle ‘Trolle’ heraus, auf deren Worte keine Taten folgen”, erklärt Frontmann Cherone.

Extreme – “#Rebel” (Official Music Video)

EXTREME ist an den folgenden Terminen live zu sehen:

April – 4. Mai Monsters of Rock Cruise – 7. Mai M3 Rock Festival – Columbia, MD Juni (Fr) Best of Blues und Rock Festival – Sao Paulo, BR Sept. (Mi) Astor Theater, Perth # Sept. (Fr) Hindley Street Music Hall, Adelaide # Sept. (So) Forum Theatre, Melbourne # Sept. (Di) Enmore Theatre, Sydney Sept. (Mi) Fortitude Music Hall, Brisbane Sept. (So) Sendai GIGS Sept. (Di) KT Zepp Yokohama Sept. (Do) Tokyo Hitomi Memorial Hall Sept. (Mo) Nagoya Shimin Kaikan Hall Sept. (Di) Osaka Zepp Namba

mit Living Colour