Fall Of Serenity mit neuem Song “I Don’t Expect I Shall Return” – nach 16 Jahren neue Musik

Die Melodic Death Metal Band Fall Of Serenity hat mit ihrem neuen Song “I Don’t Expect I Shall Return” ihre erste neue Musik nach 16 Jahren veröffentlicht. Außerdem kündigt die Gruppe ein neues Album mit dem Titel “Open Wide, O Hell” an, welches am 22. März 2024 via Lifeforce Records erscheinen soll. Dazu gibt es außerdem ein Lyric-Video, das ihr weiter unten sehen könnt.

Zuletzt erschien das Album “The Crossfire” im Jahre 2007 bei Lifeforce Records. Nach der langen Pause soll es mit neuer Musik weitergehen, die laut Label mit Black Metal Einflüssen garniert wurde.

Die aktuelle Besetzung soll wie folgt aussehen:

Gesang

John Gahlert (auch von Deadlock bekannt)

E-Gitarre

Eddy Langner

Schlagzeug

Werner Riedl

E-Bass

Eik Halle

E-Gitarre

Ferdinand Rewicki

© Fall Of Serenity – I Don’t Expect I Shall Return (Artwork)

FALL OF SERENITY – I Don’t Expect I Shall Return (official lyric video)

Die Band beim Label

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon