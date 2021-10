Faun mit neuem Stück “Halloween”

Das neue Faun-Album “Pagan” wird im April 2022 auf dem frisch gegründetem bandeigenen Label Pagan Folk Records erscheinen. Zur Gründung des Labels hat die Band ein Statement veröffentlicht.

“Nachdem unsere letzten fünf Alben bei Universal / Electrola erschienen sind, haben wir uns dazu entschieden nun einen neuen Pfad einzuschlagen. Wir haben beim Vertrieb Believe unterschrieben und ein eigenes Label Namens „Pagan Folk Records“ gegründet. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei Electrola – a divison of Universal Music Gmbh für die immense Hilfe und dafür, dass es ihnen gelungen ist uns Waldschrate und weltfremden Folkies bis in die polierten Fernsehstudios der modernen Medienwelt zu führen. Nach diesen spannenden und erfolgreichen Abenteuern war es uns wichtig nun zu unseren musikalischen Wurzeln zurückzukehren. Daher wird das nächste Album wieder um einiges düsterer, archaischer und mystischer ausfallen. Am 22. Oktober 2021 werden wir die erste Single veröffentlichen. Im April 2022 soll dann das gesamte Album erscheinen, welches „PAGAN“ heissen wird. Somit freuen wir uns bereits immens auf dieses nächste Abenteuer in der Geschichte von FAUN und hoffen, dass wir es gemeinsam mit Euch erleben dürfen, Eure Faune.”