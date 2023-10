Feine Sahne Fischfilet: Neue Single und Video „Komm mit aufs Boot – Live“ aus kommenden Live-Album

Zehntausende Fans wurden auf eigenen Open Airs in diesem Sommer von Feine Sahne Fischfilet begeistert. Dazu kamen Festivals mit noch mehr Publikum. Im Mai 2023 erschien ihr aktuelles Studioalbum “Alles glänzt”, das bis auf Platz 3 der Charts vordringen konnte. Am 17. November 2023 veröffentlicht das Quintett „Alles glänzt – Alles Live“, sein erstes Livealbum. „Alles glänzt – Alles Live“ erscheint als CD limitiert auf 4.000 Stück im von der ganzen Band signierten Pappschuber und als auf 4.000 Stück limitiertes Doppel-Vinyl-Album „Alles glänzt – Alles Live“ im von der ganzen Band signierten Gatefold-Cover sowie als Stream und Download.

© Feine Sahne Fischfilet – Komm mit aufs Boot – Live

„Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind nun ein paar Tage her. Wenn’s nicht so beschissen wäre, dann hätte man sich als Ossi so ein bisschen ins Fäustchen lachen können. Plötzlich wird einigen ‚da drüben‘ wohl doch ein bisschen klarer, dass sie bezüglich der AfD nicht nur auf der ‚Insel der Glückseligen‘ leben. Vor nicht allzu langer Zeit konnte man über Social Media immer so schön die Nase rümpfen, nun wird der blaue Balken auch in ihren Bundesländern immer größer. Was wir sagen wollen: Wenn man ernsthaft was verändern will, dann wird es ganz einfach nicht reichen, sich in seiner Szene-Komfort-Zone gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und alle paar Wochen schockiert zu tun. Ist grad vielleicht nicht die populärste Meinung und passt nicht in diese ‚Nur meine Blase ist perfekt‘-Zeit… aber drauf geschissen. Ganz stumpf gesagt ist es wahrscheinlich mittlerweile mehr ‚Punk‘ in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten und da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, als die hundertste schlaue Story auf Instagram zu teilen…“

„Unser Geheule kotzt uns an / Jetzt wird nicht mehr zerdacht / Los, raus auße’ Kajüten / Gemeinsam durch die Nacht…“

„Das war unser Gefühl in diesem Sommer auf den Konzerten, wo Politfreaks und Fußballfans, Normalos, Punks, Hippies und Hooligans, Prolls und Profs, Frauen und Männer, Kids und alte Säcke, Stadt und Land egal ob im Osten oder Westen zusammen gefeiert haben, alle zusammen dabei, alle zusammen unterwegs, alle in einem Boot. ‘Komm mit aufs Boot – Live‘: Viel Spaß mit dem Video dazu:

FEINE SAHNE FISCHFILET (+ Gäste) auf Tour: „Weil’s jeden Tag brennt“ – Winter 2023

Präsentiert von Visions, Ox-Fanzine & livegigs.de, True Rebel und Grüne Boje



07.12.23 Hannover – Swiss Life Hall

08.12.23 Erfurt – Messehalle

09.12.23 Bremen – Pier 2 AUSVERKAUFT!

12.12.23 Köln – Palladium AUSVERKAUFT!

13.12.23 Zürich – Halle 622

14.12.23 Offenbach – Stadthalle

16.12.23 Leipzig – Haus Auensee AUSVERKAUFT!

17.12.23 Bielefeld – Lokschuppen

18.12.23 Leipzig – Haus Auensee ZUSATZKONZERT!

19.12.23 München – Zenith

21.12.23 Rostock – Stadthalle

