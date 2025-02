Feine Sahne Fischfilet veröffentlichen ihre zweite Single „Endlich auf Reise“

Feine Sahne Fischfilet veröffentlichten kürzlich ihre zweite Single „Endlich auf Reise“ vom kommenden Studioalbum. Weg von Fanatikern, Scheinheiligen, Menschenfeinden und Co. – davon scheint das neue Stück zu handeln. Und wenn die Akkus wieder aufgeladen sind: nach vorne schauen und weitermachen. Es ist die zweite Vorab-Single aus dem am 30.05. erscheinenden, von ihrer Anhängerschaft erwarteten, neuen Album „Wir kommen in Frieden“. Das dazugehörige Video kann man hier sehen.

Als Produzent für das Album ist Philipp »Philsen« Hoppen mit an Bord, der auch schon bei Alben von Die Ärzte, Kraftklub, Deichkind und K.I.Z seine versierten Finger im Spiel hatte.

2025 kommen Feine Sahne Fischfilet aber nicht nur in Frieden, sondern auch auf Tour: Für den Sommer stehen neben drei Release-Konzerten und großen Auftritten bei unter anderem Rock am Ring/Rock im Park, dem schweizerischen Open Air Gampel, sowie dem nahezu ausverkauften Arena Open Air in Wien auch das größte Konzert der bisherigen Bandgeschichte in der Berliner „Parkbühne Wuhlheide“ auf dem Plan, für das sich bereits über 13.000 Fans eine Karte gesichert haben.

© Feine Sahne Fischfilet – Endlich auf Reise (Cover)

„Wir kommen in Frieden“ erscheint am 30.05.2025 als Vinyl-Album, als CD in limitierter DigiPak-Erstauflage mit 24-seitigem Booklet und digital.

FEINE SAHNE FISCHFILET LIVE

„WIR KOMMEN IN FRIEDEN“ – RELEASE-KONZERTE 2025

31.05.2025 Braunschweig – Millenium Event Center

01.06.2025 Flensburg – Deutsches Haus

02.06.2025 Magdeburg – AMO Kulturhaus

„WIR KOMMEN IN FRIEDEN“ OPEN AIRS 2025

04.06.2025 AT – Wien – Arena Open Air

19.07.2025 Berlin – Parkbühne Wuhlheide

Tickets gibt es bei TixforGigs und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

FESTIVALTERMINE 2025

06.06.2025 Nürburgring – Rock am Ring

08.06.2025 Nürnberg – Rock im Park

28.06.2025 Münster – Vainstream

– 17.08.2025 CH – Gampel – Open Air Gampel