Ferris veröffentlicht “Skid Row” mit Swiss und Shocky

Musiker Ferris haut die nächste Single “Skid Row” aus seinem kommenden Album “Alle hassen Ferris” raus. Mit dabei sind Swiss und Shocky. Der Titel bezeichnet nicht nur eine Hardrock-Band aus New Jersey, sondern heißt übersetzt “Rückegasse” im Holzfällerviertel und wird im übertragenen Sinne auch als Bezeichnung für “heruntergekommenes Viertel” und “Armenghetto” benutzt. Es ist außerdem ein Viertel im Wholesale District in Los Angeles von dem es eine Dokumentation gleichen Namens gibt.

Warum ich diesen Exkurs mache? Weil ich es wichtige und weil die Info schreibt, es sei ein Lied für all die Kaputten. Mehr über das Viertel in L.A. gibt es hier bei Wikipedia zu lesen. Mehr Infos zur vorherigen Single “Freizeit und Kuchen” mit Finch gibt es an dieser Stelle. Das Video zu “Skid Row” gibt es nachfolgend zu sehen und zu hören: