Ferris veröffentlicht Videosingle “Freizeit und Kuchen” featuring FiNCH

Am 25. März 2022 erscheint von Ferric das neue Album. Kürzlich erschien das Musikvideo zur neuen Single “Freizeit und Kuchen” featuring FiNCH. Außerdem habe ich noch mindestens ein Mitglied der Band Swiss & Die Andern im Video entdeckt. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum “Alle hassen Ferris” (Arising Empire / Missglückte Welt / Edel).

„Als ich nach der Trennung von Deichkind wieder Kraft geschöpft habe und mich mit meinem Album ‚Missglückte Asimetrie‘ auf die Solokarriere konzentrieren wollte, kam plötzlich Corona“, erinnert sich Ferris. „Ich hatte noch ein paar DJ-Auftritte und den einen oder anderen Filmdreh. Aber dann wurden die Sets geschlossen, die Clubs haben dichtgemacht und meine Tour wurde zweimal verschoben.“ Zur seelischen, kam auch die finanzielle Belastung: Grundsicherung, Soforthilfen, Herumkrebsen am Rande des Existenzminimums. „Das war nicht meine erste Krise, aber ich bin lange nicht mehr durch so ein tiefes Tal gewandert wie zu diesem Zeitpunkt.“

FERRIS feat FiNCH – Freizeit und Kuchen (© Arising Empire)

Und: Die Sichtung mindestens eines Mitglieds von “den Andern” kommt sicher noch von ungefähr. Swiss und Ferris sind befreundet. Dazu weiß Ferris zu ergänzen: „Mit einem Mal hatte ich das Gefühl, dass ich zumindest als Künstler auf einem guten Weg bin. Das hat mir einen echten Energieschub gegeben. Auf einmal hat alles Sinn gemacht. Ich wusste wieder, wer ich bin und wie es weitergehen soll.“

“Alles hassen Ferris” ist mit Olli Bockmist, Chris und π von Lord of the Lost sowie Ruben Roeh und der gesamten Missglückten Welt entstanden. Auf dem Album sind Stücke wie “Partisanen” (Vergangenheitsbewältigung), “Skid Row” mit Shocky und Swiss (ein Soundtrack für alle Kaputten), “Alles außer Kontrolle” (selbst auf die Schippe nehmen), “Freizeit und Kuchen” (Arbitsverweigerung) und “Schatzi hat gesagt” (Pantoffelheldenhymne). Oder: “Was ist geblieben?” mit SDP-Hälfte Dag (bittersüße Melancholie) und der liedgewordene Mittelfingr in “IGKF”.

„Viele Künstler haben ja dieses Problem, weil sie immer an den ersten Alben gemessen werden. Die Leute wollen immer den alten Ferris zurück. Das Ding ist nur: Sie haben eigentlich ja den alten Ferris. Aber was sie wollen, ist der junge Ferris. Nur den kann es ja gar nicht geben, weil wir alle älter werden – die Fans und ich auch. Das liegt ja in der Natur der Sache. Ich mache einfach, was ich geil finde, schicke es raus – und der Rest liegt nicht in meiner Macht“, sagt Ferris.

Das Video zur Single gibt es am Ende, vorbestellt werden kann das Album hier.

FERRIS – Alle hassen Ferris (© Arising Empire)

FERRIS AUF TOUR:

09.04.2022 Hamburg – Grünspan (Releasekonzert)

SAUNACLUB-TOUR 2022 – Besser spät als nie!

mit Swiss & die Andern, Ferris, Shocky & Diggen

11.12.2021 DE-HAMBURG – Sporthalle

14.10.2022 DE-NÜRNBERG – Löwensaal

15.10.2022 DE-DÜSSELDORF – Stahlwerk

16.10.2022 DE-FRANKFURT – Batschkapp

21.10.2022 CH-WINTERTHUR – Salzhaus

22.10.2022 DE-MÜNCHEN – Backstage

28.10.2022 DE-HANNOVER – Capitol

29.10.2022 DE-MÜNSTER – Skaters Palace

30.10.2022 DE-JENA – F-Haus

04.11.2022 DE-DRESDEN – Alter Schlachthof

05.11.2022 DE-BERLIN – Huxleys (AUSVERKAUFT)

06.11.2022 DE-BERLIN – Huxleys (ZUSATZSHOW)

10.11.2022 DE-STUTTGART – LKA Longhorn

11.11.2022 AT-WIEN – Flex

12.11.2022 AT-GRAZ – P.P.C. (Zusatztermin)

Festivals 2022

02.07.2022 Hünxe Ruhrpott Rodeo

15.07.2022 Dieburg Traffic Jam Open Air

16.07.2022 Ludwig Ingolstadt PHNX Rising

29.07.2022 Helene See | Helene Beach

07.08.2022 Kremmen – Resist to Exist

11.08.2022-12.08.2022 Eschwege Open Flair

19.08.2022 Stemwede Stemweder OA