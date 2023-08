FETTES BROT bieten Brotstöckchen

Fettes Brot bieten mit “Brotstöcken” ein weiteres und letztes mal die Möglichkeit, die Hamburger Gruppe ganz nah im Club sehen zu können. Und zwar bevor am 1. und 2. September 2023 das große Brotstock-Finale auf der Trabrennbahn steigen wird.

Selbst schreibt die Band: “Moin-moin, was geht?

An alle, die uns noch ein letztes mal ganz nah “im Club” sehen wollen, bevor am 01. & 02.09. das große BROTSTOCK-Finale auf der Trabrennbahn steigt: wir üben ein paar Tage vorher nochmal mit unserer 7köpfigen Band 2x in der legendären

Hamburger Markthalle.

… nennt es Anbacken, Aufbacken, Band-Proben, Büffeln, Halbfinale, Hausaufgaben, Idiotentest, Kaltstart, Kindergarten, Manöver, Mini-Brotstock, Muckibude, Prep, So-tun-als-ob, Testlauf, Trainingslager, Versuchslabor, Vorbereitung, Vorhölle, Vorkochen, Vorschule, Warmspielen …

Ein paar Hundert von euch können dabei sein und uns ordentlichen pushen für das Riesenspektakel am Freitag und Samstag.

Karten für das “Brotstöckchen” gibt es nur bei uns via fettesbrotshop.de

FETTES BROT … BROTSTÖCKCHEN

Markthalle, Hamburg

& 29.08.2023

Einlass: 19:00 h; Beginn: 20:00 h

Eintritt: 44,00 €

VVKs Start: Montag, 21.08., 18:00 h

Tickets nur bei: fettesbrotshop.de”

© FETTES BROT Brotstöckchen