Fettes Brot nochmal live beim Brotstock 2023

Fettes Brot könnt ihr noch ein letztes Mal live erleben. Beim Brotstock 2023 in Hamburg. Die Band hat dazu folgendes Statement samt einiger nützlicher Hinweise für eure Ticket(käufe).

“FETTES BROT … BROTSTOCK … TICKETS

Fettes Brot … is soon history! 18 1/2 Mal hielten wir neulich in euren Städtchen an und zusammen feierten wir uns, euch und alles, was uns seit fast 30 Jahren verbindet. Music, Memories, Music. Was für eine wilde, deepe, bewegende Reise das war. Seufz.

Nicht selten kam bei vielen der Wunsch auf, beim Finale in Hamburg noch ein letztes Mal Franzbrandwein aufs Tanzbein zu reiben, und gemeinsam die guten Geister aus der Flasche zu lassen … wären die beiden Termine nicht schon vollkommen und heillos ausgebucht.

Was wir selber nicht ahnen konnten: das Gelände auf der Trabrennbahn liess sich insgesamt doch noch minimal und sinnvoll erweitern. Die gute Nachricht: wir können und werden pro Tag noch weitere Tagestickets über unseren Shop in den Verkauf geben. Wer also bisher zu kurz kam, oder noch ein allerallerletztes Mal mitfeiern möchte, bitte hier entlang zum finalen Vorverkauf für BROTSTOCK, unsere letzten beiden Shows in der Erde.

01.09.2023 – BROTSTOCK / HAMBURG TRABRENNBAHN

02.09.2023 – BROTSTOCK / HAMBURG TRABRENNBAHN

Ticket-Verkauf NUR BEI UNS IM SHOP ab Mittwoch, 05.07. um 18 Uhr: www.fettesbrotshop.de

NEU: TICKETBÖRSE

Ab kommender Woche Mittwoch geht außerdem die offizielle Fettes Brot Ticketbörse unter www.fettesbrotshop.de an den Start! Hier könnt ihr Tickets zum Originalpreis zum Verkauf anbieten oder Tickets sicher zum Originalpreis erwerben. Du kannst Brotstock nicht besuchen und möchtest dein Ticket weitergeben/verkaufen oder ein Kombiticket loswerden? Dann mach das ganz offiziell direkt über unsere Ticketbörse!

*Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.”

© Fettes Brot – Brotstock 2023