Feuerschwanz kündigen neues Studioalbum „Knightclub“ an

Die führenden Modern Folk Metal-Chart-Bands Feuerschwanz werden ihr zwölftes Studioalbum Knightclub am 25. Juli 2025 über Napalm Records veröffentlichen. Mit dem Titeltrack, der am vergangenen Freitag zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht wurde, wurde die deutsche Nr.-1-Chartband nach einem spektakulären Halbfinale am Samstag für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2025 in Basel, „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland“, ausgewählt.

FEUERSCHWANZ über das Album:

„Knightclub – für uns eine konsequente Fortsetzung unserer bisherigen Alben, thematisch und musikalisch auf ein neues Level gehoben! Freut euch auf wahrhaft Episches, Wildes und absolut Verrücktes! Dieses Album bietet für jeden etwas: Fans von Grand Fantasy, Heldengeschichten und ausgelassener Party genauso wie Liebhaber von wuchtigen Gitarrenriffs und schwungvollen Folkinstrumenten. Werdet Teil des Knightclubs und begleitet uns auf diesem nächsten Schritt unserer beispiellosen Reise!“

„Knightclub“ wurde von Simon Michael (Subway To Sally) produziert und von Jacob Hansen (Arch Enemy, Volbeat, Evergrey) gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Peter Sallai (Powerwolf, Sabaton, Saxon, Hammerfall).

© Feuerschwanz – Knightclub

Knightclub Tracklisting:

Knightclub (feat. Dag/SDP) Tanz der Teufel Avalon Drunken Dragon Eisenfaust Name der Rose Valhalla (feat. Doro Pesch & Miracle of Sound) The Tale of Sam The Brave Testament Lords of Fyre (feat. Lord Of The Lost) Gangnam Style

Knightclub wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

Deluxe Box (incl. 2-CD Mediabook, Viking Knife, Collector Cards, Flag) – Napalm Records mail order exclusive (limited)

1-LP Gatefold LIQUID – Napalm Records mail order exclusive (limited)

1-LP Gatefold GREEN – Napalm Records mail order exclusive (limited)

1-LP Gatefold SPLATTER – Napalm Records mail order exclusive (limited)

3-CD Earbook (CD, CD-BONUS, CD-INSTRUMENTAL), Booklet 48 pages

2-CD Mediabook (CD, CD-BONUS), Booklet 40 pages

1-LP Gatefold BLACK

1-CD Jewel Case, Booklet 24 pages

Digital Album

LORDS OF FYRE Tour 2025

FEUERSCHWANZ & LORD OF THE LOST

w/ The Dark Side Of The Moon

02.10.25 DE – Berlin / Columbiahalle

03.10.25 DE – Leipzig / Haus Auensee

04.10.25 DE – Offenbach / Stadthalle

10.10.25 DE – Hanover / Swiss Life Hall

11.10.25 DE – Fürth / Stadthalle

17.10.25 DE – Munich / Zenith

18.10.25 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Halle

Festivals 2025:

30.05.25 DE – Rastede / MPS Rastede

31.05.25 AT – Kufstein / Kufstein Music Festival

13.06.25 DE – Geldern / Tolkien Tage

14.06.25 DE – Burg Abenberg / Feuertanz Festival

15.06.25 NL – Leuwarden / Into The Grave

18.07.25 FR – Selestat / Les Tanzmatten

19.07.25 DE – Loiching / Open Air Weigendorf

24.07.25 DE – Bremen / Seebühne

25.07.25 DE – Creuzburg / Burg Creuzburg

26.07.25 DE – Bückeburg / MPS Bückeburg

08.08.25 ES – Vilenna / Leyendas Del Rock

10.08.25 UK – Derbyshire / Bloodstock

16.08.25 CH – Cudrefin / Rock The Lakes

23.08.25 DE – Schleswig / Baltic Open Air

04.09.25 DE – Loreley / 30 Jahre In Extremo

06.09.25 DE – Luhmühlen / MPS Luhmühlen

Feuerschwanz besteht aus:

Johanna – violin, hurdy-gurdy

Hauptmann – vocals, guitar

Ben – flutes, bagpipes, guitars, vocals

Hans – guitar

Jarne – bass

Rollo – drums

Musch Musch – dance & performance

Myu – dance & performance