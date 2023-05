Feuerschwanz veröffentlichen zweite Single “Berzerkermode”

Feuerschwanz veröffentlichen ihre zweite Single namens “Berzerkermode” aus dem kommenden neuen Studioalbum “Fegefeuer”, welche am 7. Juli 2023 erscheint. Eine ausgiebige Tour ist für 2024 anvisiert. Der neue Track komm mit Musikvideo. Das Video featured Tik Tok Jesus scottywartooth, Miss Universe und weitere Bodybuilder. Das Video sieht man weiter unten.

FEUERSCHWANZ zu „Berzerkermode“:

„Pump like a viking – Feuerschwanz sind im Berzerkermode! In unserem neuesten Werk geht es um martialische Männlichkeit, gestählte wannabe-Vikings und Walküren auf Steroiden. Um die ultimative Berzerker-Party zu feiern wird der wohl berühmteste Lauch der Weltgeschichte im Viking-Gym zum proteingeladenen Power-Pumper!

Don’t try this at home. Berzerkermode ON!“

© Feuerschwanz – Fegefeuer

Fegefeuer ist in folgenden Formaten erhältlich:

Deluxe Box inkl. 2 CD Mediabook (Fegefeuer & Live In Wacken 2022), Kunstharz BIC Feuerzeug, Ablassbrief, Sammelkarte, Flagge – streng limitiert auf 2000 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder erhältlich

2-CD Mediabook Bundle inkl. 0,5l Krug (Höhe 16cm, Gewicht 1kg) & Mediabook, inkl 40 Seiten Booklet, 2CDs (Fegefeuer & Live In Wacken 2022) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder erhältlich

3-CD Earbook (Fegefeuer, Live in Wacken 2022, Instrumental) mit 48 Seiten Booklet – streng limitiert auf 1000 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder und EMP erhältlich

2-LP Rot, Schwarz Marbled Vinyl Gatefold Deluxe Box, inkl 2 Vinyl (Fegefeuer & Live in Wacken 2022), 24 Seiten Booklet, Stofftasche, Record Butler – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder und EMP erhältlich

2-CD Mediabook Bundle inkl. Patch & Mediabook, inkl 40 Seiten Booklet, 2CDs (Fegefeuer & Live In Wacken 2022) – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit, exklusiv via EMP erhältlich

2-CD Mediabook, inkl 40 Seiten Booklet, 2CDs (Fegefeuer & Live In Wacken 2022)

1-LP Gatefold Schwarz

1-CD Jewel Case, inkl 24 Seiten Booklet

2-MC Musikkassette Rot transparent – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit, exklusiv via Feuerschwanz Shop, Napalm Records Mailorder und EMP erhältlich

Digital Deluxe Album

Digital Album

FEUERSCHWANZ live:

Memento Mori Tour 2023

w/ Warkings, The Dark Side Of The Moon

11.05.23 DE – Bremen / Aladin

12.05.23 DE – Hannover / Capitol

13.05.23 DE – Köln / Carlswerk Victoria

14.05.23 DE – Oberhausen, Turbinenhalle

Festivals 2023

23.06.23 DE – Abenberg / Feuertanz Festival

01.07.23 DE – München / Tollwood

02.07.23 DE – Hude / Burning Pants Festival

06.07.23 DE – Ballenstedt / Rock Harz Festival

07.07.23 DE – Vöhringen (Iller) / 875 Jahre Vöhringen

11.07.23 DE – Plassenburg / Plassenburg Open Air

13.07.23 AT – Leoben / Area 53 Festival

14.07.23 CZ – Zlin / Masters Of Rock

22.07.23 DE – Bückeburg / MPS

10.08.23 ES – Villena / Leyendas Del Rock

19.08.23 DE – Weil Am Rhein / MPS

26.08.23 DE – Wuppertal / Feuertal Festival

02.09.23 DE – Luhmühlen / MPS

Fegefeuer Tour 2024

w/ Orden Ogan, Angus McSix

11.04.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

12.04.24 DE – Berlin / Huxleys

13.04.24 DE – Dresden / Alter Schlachthof

18.04.24 DE – Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE – Erfurt / Club Central

26.04.24 DE – Hannover / Capitol

27.04.24 DE – Osnabrück / Hyde Park

01.05.24 DE – Nürnberg / Löwensaal

02.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

03.05.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE – Köln / Palladium

06.12.24 AT – Wien / Arena

FEUERSCHWANZ sind

Johanna – Violin, Hurdy Gurdy

Hauptmann – Vocals, Acoustic Guitar, Irish Bouzouki

Hodi – Vocals, Bagpipe, Acoustic Guitar, Mandolin and many more

Hans – E-Guitar, Acoustic guitar

Jarne – Bass, Vocals

Rollo – Drums

Musch Musch – Dance & Performance

Myu – Dance & Performance

