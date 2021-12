Filter bestätigen Titel des neunten Studioalbums

Das neunte Studioalbum der mit Mehrfach-Platin ausgezeichneten Alternative-Rock-Band Filter wird aktuell im Studio zusammengeschustert. Frontmann Richard Patrick hat bestätigt, dass der neue Longplayer auf dem Namen “They’ve Got Us Right Where They Want Us, At Each Other’s Throats”. Mit Bezug zu einem aktuellen Post von Patrick ist das Lineup für die Aufnahmen das folgende: “guitarist/backing vocalist Jonathan Radtke, keyboardist/guitarist Bobby Miller und returning drummer Elias Mallin.” Weitere Details zum Album sind noch nicht bekannt. Unten gibt es den Post: