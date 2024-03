Fleshgod Apocalypse kehren mit neuer Single „Pendulum“ zurück

Fleshgod Apocalypse kehren mit ihrer neuen Single „Pendulum“ und dem ersten Song seit Paolis tragischem Unfall zurück. Die italienischen Symphonic-Death-Metal-Giganten präsentieren mit „Pendulum“ die erste neue Musik seit längerer Zeit. Frontmann Francesco Paoli verunglückte im Jahr 2021 bei einer Bergsteiger-Tour und entkam nur knapp dem Tod. Jahre der Genesung lagen dann vor ihm.

Zum Song erzählt Paoli:

„This is the first song we release since my ‘dance’ with death, back in August 2021. It’s obvious that such a life changing event would have affected our music. It took a toll on me, physically and mentally, and sharing my experience is also part of my healing process. Pendulum is just the opening chapter of a bigger story, which is yet to be told…“

Gemischt und gemastert wurde der Track von Jacob Hansen (Volbeat, Epica, Arch Enemy). Das Cover-Artwork wurden von dem italienischen Künstler Ludovico Cioffi kreiert. Die neue Single bekam auch ein Musikvideo spendiert. Regie führt Martina L. McLean (Ghost, Oceana). Das Ergebnis könnt ihr euch hier ansehen:

© FLESHGOD APOCALYPSE – Pendulum

