Frank Z. (Abwärts) ist gestorben

Der legendäre Musiker, Gitarrist und Sänger von Abwärts ist am gestrigen 17. Januar 2024 verstorben. Vor wenigen verkündete man über die Band-Facebook-Seite erst, das Frank Z. an Prostatakrebs erkrankt ist und dieser sich in einem „Hardcore-Stadium“ befindet.

Das komplette Statement von der Krankheit und das vom Tod findet ihr nachfolgend.

„Liebe Abwärts-Fans,

mit bedrücktem Herzen müssen wir euch heute eine traurige Nachricht überbringen. Frank Z. leidet an Prostatakrebs, es handelt sich um eine schon lange Jahre bestehende Erkrankung, die jetzt leider in ein Hardcore – Stadium geraten ist. Es steht gesundheitlich aktuell nicht gut um ihn.

Franko wird nun die notwendige Zeit nehmen, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Leider bedeutet dies auch, dass die geplante Tour abgesagt werden muss.

Wir bitten um euer Verständnis und eure Unterstützung in dieser schweren Zeit. Frank ist ein Kämpfer, und wir sind zuversichtlich, dass er diese Herausforderung mit der gleichen Entschlossenheit angehen wird, die er auf der Bühne zeigt.

Für all diejenigen, die bereits Tickets für die Tour erworben haben, können die Tickets bei der Vorverkaufsstelle wieder zurückgegeben werden. Wir danken euch im Voraus für euer Verständnis und eure Geduld.

Eure Abwärts-Crew“

„Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen müssen wir euch die Nachricht überbringen, dass Frank Z. gestern verstorben ist. Wir trauert um einen außergewöhnlichen Künstler, Musiker und Freund.“

Die Toten Hosen äußerten sich ebenfalls dazu:

Rest in Peace, Frank Z. (Abwärts). Allen Freunden, Verwandten und Liebenden viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.

