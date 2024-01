Franz Beckenbauer ist tot

Die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer, genannt “Der Kaiser”, ist am 7. Januar 2024 gestorben. Geboren wurde er am 11. September 1945 in München und verstarb, wie seine Familie und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilten, am gestrigen Januartag in Salzburg. Er war ein deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär. Während seiner Profikarriere von 1964 bis 1983 spielte er überwiegend beim FC Bayern München, aber auch bei Cosmos New York und anschließend bis zu seinem Karriereende bei dem Hamburger SV.

Der ehemalige Fußball-Spieler wurde 78 Jahre alt.

