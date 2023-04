Frenzal Rhomb – The Cup Of Pestilence CD Kritik

Die australische Punkrock-Band Frenzal Rhomb gründete sich schon 1992 und supportete The Offspring, NOFX und viele andere Bands. Das aktuelle, neue Studioalbum “The Cup Of Pestilence” erschien am 7. April 2023 bei Fat Wreck, im Vertrieb von Edel. Es ist ihr zehntes Studioalbum. Die Album-Ankündigung hatte die Veröffentlichung des Opening Tracks und der Lead-Single “Where Drug Dealers Take Their Kids” zur Folge. Die zweite und letzte Single hat einen ähnlich sperrigen Titel: “Thought It Was Yoga But It Was Ketamine”.

© Frenzal Rhomb – The Cup Of Pestilence Cover Artwork

Die Band zur Idee und Entstehung des neuen Albums:

“

We’ve done a new album! Our tenth! Took us a while because, you know, gestures everywhere, but we did it.

Written in our houses, mostly during the pandemic, demoed at The Pet Food Factory, and recorded, mixed and mastered at The Blasting Room in Fort Collins, Colorado in the year of our lord 2022, by Bill Stevenson, Jason Livermore, Andrew Berlin, Chris Beeble and a cast of other people who look better in chainmail than we do. Art by Glenno and his beautiful warped mind.”

Melodischer (Skate-)Punkrock der flotteren Gangart. Das ist die Beschreibung, die auch nach über zwanzig Jahren (seit ich die Band zum ersten Mal auf einem Fat Wreck Sampler gehört habe) passt. Die Songlänge variiert innerhalb 1:11 Minuten und 2:34 Minuten. Außerdem zeigt die Länge auch, was alles, und wie zügig, in einen Track von Frenzal Rhomb passt. Fans können damit sicherlich etwas anfangen, für alle anderen ist es kein Muss aber vollkommen okay bis gut.