Garbage veröffentlicht Single und Video zu brandneuem Song „There’s No Future In Optimism“

Garbage haben gerade die Single „There´s No Future In Optimism“ veröffentlicht, begleitet von einem stylisch-cineastischen Video, gedreht und inszeniert von Benjy Kirkman. Es ist die erste Single aus dem neuen Studioalbum „Let All That We Imagine Be The Light“, das am 30. Mai 2025 erscheint.

Der neue Clip ist hier zu sehen.

Garbage – There’s No Future In Optimism (Official Music Video)

Shirley Manson über „There´s No Future In Optimism“:

„Ich liebe den Titel. Die Band hat ihn mir geschickt und ich dachte, „Das ist großartig. Den behalte ich“. Aber der Text steht im Gegensatz zu diesem Titel. Denn wenn wir zulassen, dass unser Fatalismus oder unsere Negativität die Oberhand gewinnt, werden wir zerbrechen. Es geht um eine Stadt – in meinem Fall Los Angeles – aber es könnte jede Stadt sein, in der schlimme Dinge passieren. Nach dem Mord an George Floyd, eines der wenigen Dinge in meinem Leben, von denen ich wünschte, ich hätte sie nie gesehen, haben mich die Aufnahmen des knienden Polizisten auf George Floyds Nacken völlig verändert. In Los Angeles gab es riesige Proteste und viel Aufruhr danach. Über unserem Haus in Hollywood kreisten tagelang ununterbrochen Hubschrauber. Es war wirklich kritisch, chaotisch und beängstigend.“

Über das Album sagt Manson:

„Dieses Album handelt davon, was es bedeutet, am Leben zu sein und was es bedeutet, der eigenen Zerstörung ins Auge zu sehen. Es ist hoffnungsvoll. Es ist sehr zärtlich in Bezug darauf, was es heißt, ein Mensch zu sein. Unsere Fehler und unser Versagen sind trotzdem schön, auch wenn man uns lehrt, dass sie es nicht sind. Das ist ein zartes, aufregendes Album über die Zerbrechlichkeit des Lebens.“

© Garbage – Let All That We Imagine Be The Light (Artwork)

“Let All That We Imagine Be The Light” Tracklist

There’s No Future In Optimism

Chinese Fire Horse

Hold

Have We Met (The Void)

Sisyphus

Radical

Love To Give

Get Out My Face AKA Bad Kitty

R U Happy Now

The Day That I Met God