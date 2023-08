Genetikk sind zurück und releasen erste Single “Du lügst”

Genetikk haben sich zurückgemeldet und veröffentlichen ihre erste neue Single “Du lügst” vom kommenden Studioalbum “Sacrifice”. Kappa und Sikk sind nun auch beim Universal Music Label Chapter ONE unter Vertrag. Auf das Album dürfen sich die Fans bereits im Oktober dürfen – und Genetikk wären nicht Genetikk, wenn sie sich dafür nicht etwas ganz Besonderes hätten einfallen lassen. In der Info heißt es daher noch:

“Teil des Bundles wird eine Album-CD die im Sacrifice!-Stil sein. Diese wird zur Reliquie stilisiert und in Plexiglas eingeschlossen und bleibt somit für alle Zeit erhalten ! Die Message dahinter: CDs sind in der heutigen Zeit zwar immer noch die meistgenutzte Tonträgerart, jedoch in Zeiten von digitalem Streaming, eher als eine Art Reliquie zu betrachten . Fans haben aber noch mehr Grund zu Freude: Genetikk sind auch live wieder am Start! Ihr Konzert am 12.08. in Stuttgart war innerhalb von drei Tagen ausverkauft.” Der Verkaufsstart für das Konzert am 31. Oktober 2023 im Berliner Tempodrom begann kürzlich.

https://umg.lnk.to/DuLuegst

Anika Krahn (General Manager, Chapter ONE): Wir freuen uns sehr, Genetikk für Chapter ONE gewonnen zu haben und mit ihnen mit SACRIFICE! in eine outstandig Albumkampagne zu starten! Sie stehen für eine einzigartige Herangehensweise an Konzeptalben und repräsentieren mit ihrem Sound und Visualisierungen ihre ausgeprägte Kreativität.

Genetikk: Das ganze Team brennt und wir haben großartige neue Musik – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Sascha Ritter (Metropole Talent): Wir freuen uns Genetikk mit unserem gesamten Agenturverbund zu unterstützen und vertreten die Band ganzheitlich in Management, Booking und bei eigenen Konzert-Produktionen. Die erste Show am 12.8. im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart war innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Das lässt uns zuversichtlich und selbstbewusst auf die weiteren Live Termine blicken. Next stop – 31.10.: Tempodrom Berlin!