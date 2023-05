Ghost heizen Gerüchte für Live-Album und Live-Film an

Die Band Ghost um Tobias Forge heizt die Gerüchteküche bezüglich eines Live-Albums und eines Live-Films weiter an. In einem Interview mit dem Revolver, in englischer Sprache, wurde Forge darauf angesprochen. Die aktuelle Tour in Nordamerika endet nämlich mit zwei Konzerten in Los Angeles, CA, im KIA Forum. Frontmann Tobias Forge teilte in dem Interview mit, dass zwei Konzerte in der gleichen Location eine gute Gelegenheit dafür wären und eine Live-Veröffentlichung von Ghost sowieso zu den Dingen gehört, die auf der bandeigenen To-Do-Liste stehen würde.

Kürzlich erschien die Cover-EP “Phantomime”.