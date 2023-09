Ghost landen Platin-Single mit “Mary On A Cross”

Die schwedische Metal-Band Ghost hat mit “Mary On A Cross” ein viralen TikTok Hit gelandet und nun wird dieser Track, der erste mit Platin-Auszeichnung in den USA. Die RIAA zertifizierte den Song kürzlich, genauer gesagt am 7. September. Im November letzten Jahres bekam das Stück Gold. “Mary On A Cross” bekam Jahre nach seiner Veröffentlichung nochmal ordentlich Schwung auf erwähnter Plattform und ist aktuell der bekannteste Song der Band. Bisher zumindest.

© Ghost – Seven Inches of Satanic Panic (Artwork)

Ein Platin-Album, eine Platin-Single, bekommt man bei 1.000.000 Einheiten, Gold “schon” ab 500.000 Stück.

Besagter Track:

