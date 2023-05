Ghost – Phantomime EP CD Kritik

Am 19. Mai 2023 ist über Loma Vista Recordings die EP “Phantomime” von der schwedischen Hard-Rock-Band Ghost erschienen. Auf diesem Release befinden sich fünf Coverversionen. Darunter, in offizieller Reihenfolge, “See No Evil” von Television, “Jesus He Knows Me” von Genesis, “Hanging Around” von The Stranglers, “Phantom Of The Opera” von Iron Maiden und “We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)” von Tina Turner.

© Ghost – Phantomime Cover Artwork

Ursprünglich sollte es einen Longplayer mit Coverversionen geben. Es gab oder gibt Ghost-Versionen von einem Motörhead-Track auf Piano, eine Version von Rush und weiteren. Letzten Endes entschied man sich für die stärkeren, “härteren” Varianten und veröffentlichte eine EP.

Zu “Jesus He Knows Me” sagte Frontmann Tobias Forge sinngemäß, dass es heutzutage relevanter wäre als im Erscheinungsjahr Anfang der 1990er-Jahre. Und auch die anderen Stücke sind von Ghost gut gewählt, passen in das bekannte Sound-Gewand, kommen mal mehr, mal weniger nah ans Original. Maidens Track ist schon im Original nicht mein Fall. Einige Platten aus der Diskografie wie unter “Piece Of Mind” sind nicht für mich gemacht – zumindest früher nicht. Dennoch gut getroffen von Forge und Co. Am Besten hat es “Jesus He Knows Me” geschafft aber auch “We Don’t Need Another Hero” von Tina Turner, die kürzlich verstorben ist (wir berichteten), klingt im Ghost-Gewand ziemlich gut.

Ich kann also sagen: Ja, die Platte, obwohl “nur” Cover, lohnt sich. Nicht nur für Fans.