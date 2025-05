Ghosts „Ghildo“ war schnell ausverkauft, fast wie die Buttplugs von Pig Destroyer

Ein lila „Ghildo“, der dem neuen Sänger von Ghost nachempfunden war, war Teil einer neuen „Mother’s Day Collection“ mit Erinnerungsstücken der Band. Für nur 130 Dollar ist er erhältlich. Der lila geformte Silikondildo ist 18 cm lang und 5 cm dick und verfügt über ein dreidimensionales Gesicht. Eine handnummerierte Karte liegt bei, und der Dildo wird in einem seidigen Beutel mit Kordelzug geliefert. Zudem wurden nur 666 Stück produziert, was ihn zu etwas ganz Besonderem für Rockabilia macht. Als Informationen über die Kollektion und ihre Verfügbarkeit online erschienen, waren die meisten Artikel, darunter auch der bereits erwähnte Dildo, innerhalb weniger Minuten vergriffen. Neu sind die Sexspielzeuge der Band nicht, wohl aber – möglicherweise – der schnelle Ausverkauf solcher Produkte.

The MOTHER of all Ghost merch drops is On Sale NOW! Rock out with your Ghocks out at https://t.co/gKhasRXA5H.

🍆🍆

*****Due to unprecedented demand, we have decided to raise the edition size on the Ghildo from 300 to 666.*****

💓💜💓

Happy Mama’s Day, Ghilfs! pic.twitter.com/MW0u6tWKgX