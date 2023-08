Glue Crew kündigt neues Album “Kleben und kleben lassen” an

Mit “Kleben und kleben lassen” kündigt die Mundartband Glue Crew ihr neues Album für eine Veröffentlichung am 10. November 2023 an. Österreichs Mundart-Punk Band, die modernen Pop-Punk mit Austro-Power-Pop vereint, kündigt nach den Singles “Nix is gut” und “Machine Gun Kelly” ihr Album “Kleben und kleben lassen” auf SBÄM Records an.

Glue Crew – Kleben und kleben lassen (Artwork)

“Kleben und kleben lassen“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Oliver Zülch (Die Ärzte, Granada etc.) und wurde in Studios aufgenommen, in denen schon Freddie Mercury oder Heintje an ihren Hits getüftelt haben.Punk und Ska zusammen Synthesizern, Bläserarrangements und Radiotauglichkeit.

Ab November kann man die neuen Songs auch live erleben, auf der Glue-Crew-Website gibt’s die Termine der Album-Release-Tour durch Österreich und darüber hinaus.

Shows

Am 10.11.2023 erscheint das neue Album der Glue Crew auf Sbäm Records.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon