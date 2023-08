Gossenpoeten releasen neue Single “Jack Sheppard”

Für den 1. September 2023 kündigen die Gossenpoeten ihre neue Single “Jack Sheppard” an. Es ist der vierte Output aus dem bevorstehenden Studioalbum “Weltenbummler” der Folk-Musiker. Eine Geschichte basierend auf wahren Begebenheiten erwartet den geneigten Hörer. Ebenso wie 2020 als die Legende von “Kaspar Hauser” von der Gruppe vertont wurde. “Jack Sheppard” spielt allerdins in den finsteren Gassen des frühen 18. Jahrhunderts im Herzen Londons.

“Stellt euch den Schurken vor, der ganze vier Mal aus den Fängen des Gesetzes entkam, nur um schließlich von einer tobenden Menschenmenge Richtung Galgen geführt zu werden. Doch das ist noch nicht alles – bevor er am Strick baumelte, ließ er sich nicht die Gelegenheit entgehen, das ein oder andere Schlückchen zu nehmen und in einer berauschenden Rede das Volk zu faszinieren. Ein wahrer Held der Straße wurde geboren!” heißt es in der Info.

Die Gossenpoeten haben sich aber auch Verstärkung geholt – niemand Geringeres als die irische Speedfolk-Band Fiddler’s Green stand ihnen zur Seite. Zusammen mit Tobi und Pat haben sie die britische Volksweise “Auld Lang Syne” in eine kühne Verbrecherhymne verwandelt.

Pre-Save “Jack Sheppard“

Das neue Album “Weltenbummler”

VÖ: 06.10.2023 – Jetzt vorbestellen!

© Gossenpoeten – Weltenbummler (Artwork)

