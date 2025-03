Gotthard veröffentlichen Single „Drive My Car“

Gotthard veröffentlichen ihre neue Single „Drive My Car“ aus ihrem neuen Album „Stereo Crush“ welches am 21. März 2025 erscheint. Die beiden Bandmitglieder Marc und Nic nehmen bei „Sing meinen Song“ Schweiz teil. Im Schweizer Fernsehen geht die Sendung in die sechste Runde.

Die neue Staffel wartet mit Bassist Marc Lynn und Sänger Nic Maeder mit zwei Gotthard-Musikern auf, was auch viele Hardrock-Fans in den kommenden Wochen vor die Bildschirme ziehen dürfte. Die Sendung läuft ab heute auf 3plus. Passenderweise handelt es sich bei „Drive My Car“ um die Neuinterpretation eines Beatles-Songs.

Lynn kommentiert: „Im Vorfeld war ich eher skeptisch gegenüber TV-Shows wie „Sing meinen Song“, doch im Nachhinein muss ich meine Meinung komplett revidieren. Der Austausch mit anderen Musikerinnen und Musikern in einem so intimen Kreis und die gegenseitigen musikalischen Überraschungen waren ein tolles Erlebnis. Die hohe musikalische Qualität und der gegenseitige Respekt untereinander waren top… Ich denke, „Sing meinen Song“ war für alle Beteiligten eine positive Überraschung. Danke für diese Erfahrung!“

„Vor zwei Jahren diskutierten wir im Proberaum über mögliche Coversongs, als die Idee zu ‚Drive My Car‘ aufkam. Da wir alle große BEATLES-Fans sind, machten wir uns ans Werk und begannen zu jammen, was sich sofort gut anfühlte. Da wir glücklicherweise ein eigenes Studio besitzen, nahmen wir ihn auch zeitnah auf und das Ergebnis klang besser als wir es uns hätten erträumen können. Damals wussten wir jedoch nicht, wo und wie wir das Stück veröffentlichen sollten, doch als wir vergangenes Jahr die Arbeiten ans „Stereo Crush“ intensivierten, war dessen Zeit endlich gekommen: ‚Drive My Car‘ fügt sich nahtlos in unser neues Album ein und war das letzte fehlende Puzzleteil“, merkt Gitarrist Freddy Scherer an.

Den Song „Drive My Car“ kann man hier hören:

GOTTHARD „Stereo Crush“-Tour 2025

21.05.2025 DE Saarbücken – Garage (w/ ECLIPSE)

Mit Special Guests: Y&T

23.05.2025 Bochum – RuhrCongress

24.05.2025 Geiselwind – Music Hall

25.05.2025 Frankfurt – Batschkapp

27.05.2025 Hamburg – Große Freiheit 36

29.05.2025 München – Circus Krone

30.05.2025 Filderstadt – FILharmonie

31.05.2025 AT- Telfs – Rathaussaal

Weitere Shows:

11.06.25 DE Wolfhagen – Stadtpark Teichwiesen (w/ AXXIS)

26.06.25 CH Pully/ Lausanne – Pully Live Festival

27.06.25 CH Basel – Summerstage (w/ KROKUS)

28.06.25 DE Ehingen – Martkplatz (w/ KROKUS)

20.07.25 CH Locarno – Moon&Stars („Steve Lee – The Show“)

22.07.25 DE Regensburg – Piazza im Gewerbepark

06.08.25 CH Zofingen – Heitere (w/ Orchestra)

10.08.25 DE Tettnang – Schlossgarten (w/ KROKUS)

19.12.25 CH Bern – Festhalle (w/ KROKUS)

20.12.25 CH Zürich – The Hall (w/ KROKUS)

Infos & Tickets:

gotthard.com/tourdates