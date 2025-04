Green Day überraschen mit neuem Song „Smash It Like Belushi“

Die langjährige US-Punkband Green Day hat ihre brandneue Single „Smash It Like Belushi“ veröffentlicht. Weiter unten sowie auf Streaming-Diensten könnt ihr den neuen Song anhören. Der Song ist Teil der kommenden Extended Version des letztjährigen Albums „Saviors“. Die Deluxe-Version trägt den Titel „Saviors (édition de luxe)“ und erscheint am 23. Mai 2025 über Warner Music.

Zusätzlich zum neuen Titel wird das Album Akustikversionen von „Suzie Chapstick“ und „Father To A Son“ sowie die bisher unveröffentlichten Songs „Stay Young“, „Fuck Off“, „Ballyhoo“ und „Underdog“ enthalten.

© Green Day – Saviors (édition de luxe)

Tracklist:

The American Dream Is Killing Me

Look Ma, No Brains!

Bobby Sox

One Eyed Bastard

Dilemma

1981

Goodnight Adeline

Coma City

Corvette Summer

Suzie Chapstick

Strange Days Are Here to Stay

Living in the ’20s

Father to a Son

Saviors

Fancy Sauce

Smash It Like Belushi

Stay Young

Fuck Off

Ballyhoo

Suzie Chapstick (Acoustic)

Father to a Son (Acoustic)

Underdog