Green Day haben ein weiteres Video für ihr kommendes Live-Album “The BBC Sessions” veröffentlicht. Dieses Mal zum Track “Stuck With Me”. Der Song wurde live 1996 aufgenommen. Erscheinen wird das Release am 10. Dezember 2021. Die Band wird 2022 in Europa und UK auf Hella Mega Tour sein. Ihr letztes Album “Father of All Motherfuckers” veröffentlichten die Punkrocker im Jahre 2020. Das Video zu “Stuck With Me (BBC Live Session)” könnt ihr nun ansehen:

© Green Day – The BBC Sessions