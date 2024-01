Grossstadtgeflüster mit neuer Single “Huckepack”

Von Grossstadtgeflüster gibt es mit “Huckepack” eine neue Single aus dem kommenden Studioalbum “Das Über-Icke”, welches am 9. Februar 2024 über BMG erscheint. Nach Grossstadtgeflüsters letzter Single „Ich kündige“ wird’s zu Jahresbeginn mit „Huckepack“ ein bisschen kuschliger. Vordergründig eine Geschichte über den einen Schnaps zuviel und eine daraus resultierende Tragetechnik, ist es am Ende eine Danksagung an die eine Person, die dich aufhebt, wenn gar nichts mehr geht.

Grossstadtgeflüster “Huckepack” Single & Musikvideo VÖ: 12.01.24

(BMG)

Tourdates:

22.02.24 Lindau – Club Vaudeville AUSVERKAUFT

23.04.24 CH-Zürich – Komplex

24.02.24 CH-Bern – Bierhübeli

29.02.24 Wiesbaden – Schlachthof AUSVERKAUFT

01.03.24 Stuttgart – Im Wizemann AUSVERKAUFT

02.03.24 München – Tonhalle AUSVERKAUFT

08.03.24 Hannover – Capitol AUSVERKAUFT

09.03.24 Leipzig – Haus Auensee HOCHVERLEGT

21.03.24 Köln – E-Werk AUSVERKAUFT

22.03.24 Münster – Skaters Palace AUSVERKAUFT

23.03.24 Hamburg – Sporthalle

30.03.24 Berlin – Columbiahalle AUSVERKAUFT

02.05.24 A-Salzburg – Rockhouse

03.05.24 A-Wien – Arena Open Air AUSVERKAUFT

04.05.24 A-Graz – Orpheum

Tickets: https://grossstadtgefluester-shop.de/tickets/

