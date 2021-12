Gschichtn von Marco Pogo Buchkritik

Marco Pogo, ein Künstlername, aus Wien war mir gänzlich unbekannt. Sorry. Aber: Er ist Arzt, Punkrock-Musiker, Politiker, hat sein eigenes Label Pogos Empire und eine eigene Partei am Start (die Bierpartei). Zu Beginn seines ersten Buches mit Mitte 30 (ich habe meine ersten beiden mit Anfang 40 geschrieben) erklärt Pogo, warum es keine Bierografie geworden ist, sondern “nur” eine Ansammlung von mehr als einem Dutzend Geschichten. Oder: “Gschichtn”. Eine “Bierografie” wäre ein nettes Wortspiel, ein Kofferwort, aber suggeriert, zumindest bei mir, auch einen Werdegang des Bieres und keine Biografie einer Person – in diesem Fall Marco Pogo. Insofern ist der aktuelle Titel die bessere Wahl. Das andere wäre vielleicht was für den Werdegang von Pogos Partei.

Gschichtn von Marco Pogo (© Marco Pogo, Seifert Verlag

Herr Pogo hat Großes vor. Im Jahr 2022 will er bei der 14. Bundespräsidentenwahl in Österreich kandidieren. Im August 2021 impfte er vor einem Konzert 30 Personen, im November diesen Jahres forderte er unpopuläre Maßnahmen zur Eindämmung. Dazwischen erschien sein erstes Buch mit allerlei Geschichten.

Es ist egal, ob in Osteuropa auf zusammengezimmerten DIY-Bühnen inklusive Stromschläge durch das Mikrofon oder in Asien, den USA und in Europa. Da hat der Musiker, Arzt, Biermarkeneigner, Politiker – und zwar aus allen möglichen Sichten, aus den verschiedenen Professionen heraus, geschildert, dass es eine sehr unterhaltsame Angelegenheit ist. Wieviel man sich antut, wenn man etwas gerne macht. Unglaublich. Das Musikerleben hätte ich bei weit weniger als die Hälfte der Ereignisse an den Nagel gehangen. Weiß ich nicht 100%ig, klar, aber ich bin mir nicht sicher, ob es so viele, so starke positive Ereignisse geben könnte, um es für mich wieder wett zu machen.

In dem Buch hagelt es Anekdoten und auch österreichische Ausdrücke, die am Ende eines Kapitels jeweils mit einer Prise Humor erklärt werden. Das ist wirklich prima für alle Nicht-Österreicher, außerdem sehr rücksichtsvoll. Ansonsten sind die “Gschichtn” ebenfalls mit viel Humor gespickt, gut geschrieben und stellenweise auch spannend. Also, nicht unbedingt wie ein Krimi – aber ich wollte schon wissen, wie es hier weitergeht. Für ein Erstlingswerk wirklich gut gelungen und ein zweiter oder dritter Teil darf gerne erscheinen.

Wertung: 8.5 von 10 Punkten

Titel: Gschichtn

Autor: Marco Pogo

Verlag: Seifert Verlag

ISBN 978-3-904123-49-5

Seiten 136

Format 13,4 x 21,5 cm

Bindung Hardcover

Erschienen Oktober 2021

