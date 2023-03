HÆCTOR veröffentlichen neues Video und Single zu Run Dry (23 Pop Edit)

Die hamburger Indiepopband HÆCTOR veröffentlicht nun knapp zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung ihrer Single “Run Dry” eine komplett neu überarbeitete Version des Songs mit dem Titel “Run Dry (23 Pop Edit)”.

Der eigentliche Song ist in der Corona Zeit entstanden und spiegelt auch die Ängste und die Gefühle in dieser Zeit wider. Nun darf die Band wieder live auftreten und im realen Kontakt zu den Fans sein, so dass die Band diese wiedergewonnene Freiheit zum Anlass genommen hat, eine deutlich tanzbareren Song mit euphorischen Vibes zu veröffentlichen.